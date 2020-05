Test para escoger a la mascota adecuada

Compartir con una mascota puede traer beneficios emocionales. (Foto Prensa Libre: Pixabay)

Las mascotas son compañeros de vida que lo harán reír, emocionarse y compartirán con usted momentos fundamentales, pero las especies domésticas son diferentes entre ellas y por lo tanto tienen distintas necesidades, por lo que es necesario que se tomen en cuenta varios factores antes de dar el gran paso.

Para la veterinaria Claudia Hernández hay varios aspectos a considerar, pero hay tres que resaltan por su importancia: el tiempo, el dinero y la familia.

“Se debe considerar el tiempo porque la persona debe tomar en cuenta los cuidados de la mascota como su higiene, las citas al veterinario, el adiestramiento y sacarlo a pasear si la especie lo amerita”, explica la experta.

De acuerdo con Hernández el factor económico también debe tomarse en cuenta porque hay animales que son más enfermizos que otros, por ejemplo, si se trata de una especie peluda, entonces necesitará grooming; además algunas mascotas requieren un plan profiláctico, que es un esquema en el que se hace referencia a la administración de vacunas, desparasitantes y otras medidas que ayudan a la salud de la mascota.

De acuerdo con la veterinaria el factor familiar también es importante porque un ambiente ideal para la mascota es uno en el que todos estén de acuerdo con su presencia para evitar que el animal sea causa de problemas que lleven a un eventual abandono.

“El factor familiar es importante y se deben considerar las políticas del lugar donde vivimos, así como el tipo de vivienda. Todo debe estar en la misma sintonía”, comenta Hernández.

Dar el paso exige de una reflexión previa porque incorporar a un perro, un gato u otro animal como compañero de vida no lo mismo que comprar unos zapatos, no puede responder al deseo de darse un capricho ni debe elegirse la mascota basado solo en su aspecto, popularidad, tamaño o porque simplemente “le encantan los animales”.

Se trata de una vida que dependerá de usted por varios años si la cuida bien, pero esto va más allá de la persona que se encargará del cuidado de la mascota, sino también de su entorno, lo que en la mayoría de los casos implicará hacer algunos ajustes para acomodar al nuevo integrante de la familia.

Hay que pensar a futuro y tratar de imaginar cómo será su vida con una mascota y cómo afectará su rutina.

Antes de tomar la decisión es sano que se haga algunas preguntas para saber si es el momento correcto de recibir a una mascota y no solo eso, sino también qué especie es la que se ajusta mejor a su estilo de vida y su personalidad.

Con eso en mente hemos elaborado la siguiente prueba para ayudarle a tomar esa decisión.

¿Cómo describiría su situación financiera actual?

Holgada Algo apretada, pero con un colchón Sumamente endeudado

¿Cómo es su idea de una pareja perfecta?

Dulce, amable y fiel Cariñoso, inteligente e independiente Intrépido, divertido e impredecible

¿Cuál de las siguientes opciones define mejor su situación residencial?

Vive en un inmueble muy espacioso y con un patio grande Es una vivienda pequeña y con el espacio ajustado Una habitación diminuta en la que no cabe ni un alfiler

¿Cómo es su ritmo de vida?

Es bastante tranquilo Ajetreado, pero con momentos para descansar Es frenesí total, no tiene tiempo de nada

¿Qué conjunto de palabras considera que encaja mejor con su personalidad?

Alguien sociable y leal Una persona que es independiente, segura de sí misma e interesante Alegre y amante de la fiesta

¿Se considera una persona que disfruta dar y recibir afecto?

Sí, y mucho Sí, pero con medida en los momentos correctos Para nada, le gusta mantener siempre su distancia

Generalmente un sábado por la tarde usted prefiere…

Salir a correr mientras disfruta el sol de la tarde Quedarse en casa a leer o disfrutar de una serie o película Salir con amigos para olvidar el estrés de la semana

¿Cómo prefiere empezar su día?

Con besos y caricias Leyendo las noticias Con la luz del sol entrando por la ventana

¿Se considera una persona paciente?

Siempre he sido una persona paciente Depende de las circunstancias Para nada, en la mayoría de las ocasiones tengo poca tolerancia

¿Qué es lo que más valora en una amistad?

Qué sea amigable y leal Que sea culto e intelectual Bromista y despreocupado

Resultados

Mayoría de “a”

Un amigo de aventuras: usted es un gran candidato para llevar un perro a su vida. Estos animales son un gran compañero para salir a pasear, a correr, o simplemente para jugar en el patio de su vivienda, ya que están llenos de energía que necesitan gastar. Recuerde que esta es una especie bastante dependiente, es decir que requiere que usted invierta tiempo en ellos para sus cuidados de higiene y salud. Además; debe darle mucho afecto y atención.

Mayoría de “b”

Una mascota de compañía: se trata de especies de animales a los que usted puede darles mucho afecto, acercarse a ellos, acariciarlos y jugar con ellos, pero también son muy independientes, es decir que si usted se ausenta por varias horas o tiene extenuantes jornadas laborales, puede estar tranquilo sabiendo que estarán bien esperándolo en casa. Los gatos, hurones, erizos, conejos, o hámsteres son algunos ejemplos.

Mayoría de “c”

No es la mascota, es usted: con base en sus respuestas, no está en un momento en el que llevar una mascota a su vida es la mejor opción. Sus circunstancias no son las ideales para encargarse de un ser vivo tan demandante como una mascota.