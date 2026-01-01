Virgen de la Inmaculada Concepción recorre la ciudad capital el primer día del año

La procesión de la Inmaculada Concepción (Virgen de la Pólvora), que fue consagrada esta mañana en el Santuario Expiatorio Nacional al Sagrado Corazón de Jesús (Don Bosco), recorre las calles y avenidas de la zona 8 capitalina este 1 de enero del 2026.

Además, se celebra esta advocación mariana con la tradicional quema de cuetillos en agradecimiento por las bendiciones recibidas por parte de las familias asistentes a la actividad. Esta comenzó alrededor de las 11.30 horas, un recorrido que se efectúa cada 1 de enero en Guatemala.

Según el maestro Gustavo Adolfo Palomo, del Comité de Procesiones, se le conoce como Virgen de la Pólvora porque fue donada por proveedores de pólvora hace más de un siglo.

“Esta herencia de hace más de 140 años, aproximadamente, en este recinto de la Santa Faz, hoy Colegio Salesiano Don Bosco Santuario Expiatorio, y pues fue donada por proveedores de pólvora. Hoy justo se celebraba a nivel nacional el Día de la Pólvora, y es por eso por lo que se instituye su veneración este día”, afirma Palomo.

Veneración a la Inmaculada Concepción

Durante la procesión se venera a la Inmaculada Concepción, la Santa Madre de Dios. Además, este recorrido evoca la coronación de la Trinidad, por lo que se celebra la consagración y la coronación canónica de dicha imagen.

Según Palomo, también hay ofrendas de pólvora durante el cortejo, y se involucran más de 2 mil 720 cargadores durante todo el recorrido. “Todas las familias y multitudes le ofrendan, y su manifestación de gratitud es a través de la pólvora”, comenta.

El recorrido se efectúa en zona 8 de la ciudad capital, al atardecer recorrerá la zona 1 y finaliza en la zona 3, de acuerdo con Palomo.

La imagen consagrada recorre distintos puntos de la capital. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)