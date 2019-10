¿A qué artista se parece? conozca la respuesta con la aplicación Gradient

Hay personas que están tan obsesionadas con sus artistas favoritos hasta el punto de que pagan sumas considerables en cirugías para parecerse a ellos. Eso ya no será necesario para los usuarios de Gradient, la aplicación que se ha vuelto viral y qué les dice a qué celebridad se parecen.

La app, que está disponible para iOS y Android, desarrollada por la compañía Ticket to the Moon, es una plataforma con herramientas que permite modificar las selfies al añadir filtros (con diferentes texturas), manipular la iluminación o recortarlas. Además, le dice a qué estrella o personalidad se tiene parecido, y le da varias opciones hasta que la persona concuerde con la elección.

Con Gradient, se pueden crear collages de color de cabello, para que los amigos del usuario opinen acerca de cuál tonalidad le queda mejor, así como otras herramientas para mejorar la forma de los ojos, labios y tono de piel.

Hay que tomar en cuenta que los resultados no son tan exactos como se espera, porque hay que considerar la luz, la pose o el peinado en el que aparece la persona en la fotografía. Se puede hacer la prueba de manera gratuita por tres días, luego de lo cual hay que pagar US$3.99 de suscripción mensual o US$19.99, por año.

Si se desea ver cómo la aplicación analiza la imagen y el proceso que permite observar la similitud que tiene con un famoso, se pueden ver varias imágenes con el hashtag #Gradient en Instagram y Twitter. La empresa desarrolladora asevera que los datos del rostro del usuario no se recopilan, almacenan, comparten ni transfieren fuera del dispositivo.

OH BAIA QUE CHORPRECHA MÁS GRATA #DEMILOVATO #Gradient pic.twitter.com/BeQk6MZrAW

LMAO I HATE THIS APP #gradient ☠️ pic.twitter.com/ymD2Gw0jck

Aunque la calificación de los usuarios es de 4.3 de 5, en los comentarios que aparecen en Google Play se puede leer que además de que tiene alto costo para lo poco que ofrece, los usuarios han tenido problemas para desinstalarla. También en Twitter han criticado la nueva aplicación y se burlan de su funcionamiento.

Throw the whole app away 😂😒 #gradient pic.twitter.com/asb8f971Cr

— 𝑨𝒏𝒕𝒉𝒐𝒏𝒚 𝑺𝒉𝒂𝒌𝒊𝒓 (@ARSNoodles) 17 de octubre de 2019