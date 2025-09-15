Así es el “doodle” de Google que celebra el Mes de la Herencia Hispana con ritmo de salsa

Este lunes 15 de septiembre, Google se sumó a las festividades del Mes de la Herencia Hispana con un “doodle” especial. Las celebraciones inician este día en Estados Unidos y combinan cinco canciones memorables de este género musical a lo largo de la historia.

“En celebración del Mes de la Herencia Hispana, este video doodle musical celebra la salsa, un género de baile vibrante y enérgico que se originó en la comunidad latina y ha alcanzado popularidad mundial”, anunció Google en un comunicado.

El “doodle” está visible únicamente en Estados Unidos, Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses. Enlaza a los usuarios a un video en YouTube que ya supera los cinco millones de reproducciones.

En el video, los internautas pueden disfrutar de una mezcla musical con los temas Like It, de Pete Rodríguez (1967); Mi gente, de Héctor Lavoe (1975); Llorarás, de Óscar D’León (1979); La vida es un carnaval, de Celia Cruz (1998); y La noche, de Joe Arroyo.

La salsa: un género musical popular desde la década de 1970

Google menciona que la salsa cobró popularidad durante la década de 1970 en Estados Unidos. Este género musical combina elementos de otros ritmos latinos y afrocubanos, como el son cubano, la rumba y el mambo.

“La salsa se caracteriza por melodías alegres, voces interactivas e instrumentos de percusión afrocubanos”, explicó la compañía tecnológica. El Mes de la Herencia Hispana abarca del 15 de septiembre al 15 de octubre y es un homenaje a la historia, la cultura y los aportes de la comunidad latina en el país norteamericano.

Este es el "doodle" de Google que conmemora el Mes de la Herencia Hispana", el cual enlaza a un vídeo con música de salsa de artistas reconocidos. (Foto Prensa Libre: Google)

El festejo data de 1968. En ese año, comenzó como la Semana Hispana, cuando alrededor de 9.6 millones de latinoamericanos vivían en Estados Unidos y se estimaba una población de 22 millones de personas que se identificaban como latinas.

“Para celebrar el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, el doodle musical de hoy rinde homenaje a la salsa, un género musical vibrante y enérgico que se originó en la comunidad latina y ha alcanzado popularidad mundial”, se lee en la descripción del video en YouTube.