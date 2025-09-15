Así es el “doodle” de Google que celebra el Mes de la Herencia Hispana con ritmo de salsa

tecnología

Así es el “doodle” de Google que celebra el Mes de la Herencia Hispana con ritmo de salsa

El “doodle” de Google conmemora el inicio de las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana, que comienzan este 15 de septiembre en Estados Unidos.

María Alejandra Guzmán

y

|

El doodle de Google conmemora el Mes de la Herencia Hispana y los ritmos latinos, especialmente la salsa, uno de los más populares en el continente. Imagen de referencia. (Foto Prensa Libre: EFE)

El doodle de Google conmemora el Mes de la Herencia Hispana y los ritmos latinos, especialmente la salsa, uno de los más populares en el continente. Imagen de referencia. (Foto Prensa Libre: EFE)

Este lunes 15 de septiembre, Google se sumó a las festividades del Mes de la Herencia Hispana con un “doodle” especial. Las celebraciones inician este día en Estados Unidos y combinan cinco canciones memorables de este género musical a lo largo de la historia.

“En celebración del Mes de la Herencia Hispana, este video doodle musical celebra la salsa, un género de baile vibrante y enérgico que se originó en la comunidad latina y ha alcanzado popularidad mundial”, anunció Google en un comunicado.

El “doodle” está visible únicamente en Estados Unidos, Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses. Enlaza a los usuarios a un video en YouTube que ya supera los cinco millones de reproducciones.

En el video, los internautas pueden disfrutar de una mezcla musical con los temas Like It, de Pete Rodríguez (1967); Mi gente, de Héctor Lavoe (1975); Llorarás, de Óscar D’León (1979); La vida es un carnaval, de Celia Cruz (1998); y La noche, de Joe Arroyo.

LECTURAS RELACIONADAS

dia de la tierra - Doodle de Google

Google celebra el Día de la Tierra con un doodle alusivo

Google presentó este martes su primer doodle que trabaja con IA, el cual le permite al usuario crear melodías al estilo de Johann Sebastian Bach. (Foto Prensa Libre: Google)

Google publica el primer doodle basado en inteligencia artificial, que está dedicado a Bach y permite al usuario crear música

La salsa: un género musical popular desde la década de 1970

Google menciona que la salsa cobró popularidad durante la década de 1970 en Estados Unidos. Este género musical combina elementos de otros ritmos latinos y afrocubanos, como el son cubano, la rumba y el mambo.

“La salsa se caracteriza por melodías alegres, voces interactivas e instrumentos de percusión afrocubanos”, explicó la compañía tecnológica. El Mes de la Herencia Hispana abarca del 15 de septiembre al 15 de octubre y es un homenaje a la historia, la cultura y los aportes de la comunidad latina en el país norteamericano.

Doodle de Google que conmemora mes de la salsa
Este es el "doodle" de Google que conmemora el Mes de la Herencia Hispana", el cual enlaza a un vídeo con música de salsa de artistas reconocidos. (Foto Prensa Libre: Google)

El festejo data de 1968. En ese año, comenzó como la Semana Hispana, cuando alrededor de 9.6 millones de latinoamericanos vivían en Estados Unidos y se estimaba una población de 22 millones de personas que se identificaban como latinas.

“Para celebrar el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, el doodle musical de hoy rinde homenaje a la salsa, un género musical vibrante y enérgico que se originó en la comunidad latina y ha alcanzado popularidad mundial”, se lee en la descripción del video en YouTube.

ESCRITO POR:

María Alejandra Guzmán

María Alejandra Guzmán

Periodista y redactora con experiencia en tendencias digitales relacionadas con arte, cultura, salud, tecnología, bienestar y otras temáticas similares.

Lee más artículos de María Alejandra Guzmán

Redacción EFE

Lee más artículos de Redacción EFE

ARCHIVADO EN:

Celia Cruz Google Salsa Tendencias entretenimiento 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS