Así son las nuevas gafas inteligentes Meta Ray-Ban Display, que integran IA, pantalla y control neuronal

“Todo lo que necesites, siempre a la vista” es la promesa con la que Meta presentó sus nuevas gafas inteligentes Meta Ray-Ban Display, las primeras en su clase en integrar inteligencia artificial (IA), una pantalla privada y controles neuronales, marcando un paso hacia el futuro tecnológico de la compañía.

Fue durante el evento anual Meta Connect que el director ejecutivo, Mark Zuckerberg, dio a conocer el dispositivo, el cual permite al usuario estar conectado sin desconectarse del mundo que lo rodea. Gracias a la asistencia de la IA, el usuario puede ver notificaciones, enviar mensajes y recibir traducciones en tiempo real sin necesidad de recurrir al teléfono móvil.

Meta destacó que las gafas combinan IA con una pantalla de alta resolución integrada en las lentes, lo que permite acceder a navegación, traducción de texto, reproducción de música, captura de fotos y videos, todo con manos libres.

También integran funciones de videollamadas bidireccionales, que permiten a la otra persona ver a quienes rodean al usuario. Esta herramienta está disponible para redes sociales como WhatsApp, Messenger e Instagram.

Las gafas son resistentes al agua, aunque Meta aclara que no están diseñadas para soportar inmersión ni exposición prolongada al agua.

Características de las Meta Ray-Ban Display

Con un diseño casual y estructura similar a unas gafas convencionales, el nuevo modelo integra una pantalla a todo color de 600 x 600 píxeles, ubicada en el lente derecho. Esta permite al usuario:

Ver notificaciones

Revisar y enviar mensajes

Hacer consultas a la IA

Visualizar imágenes y traducciones en tiempo real

Realizar videollamadas

El dispositivo también incorpora retroalimentación visual, lo que garantiza una experiencia fluida y privada para acceder rápidamente a contenido como texto, imágenes, videos o mensajes.

Además, las gafas están equipadas con una cámara de 12 megapíxeles, con zoom 3X y visor integrado en la lente, lo que permite tomar fotos y videos, y compartirlos directamente en redes sociales.

Disponibles en dos colores y en tallas estándar y grande, las Meta Ray-Ban Display admiten lentes graduados desde –4.00 hasta +4.00, según especificaciones que pueden solicitarse al momento de la compra, según el sitio oficial de Meta.

Introducing Meta Ray-Ban Display: A Breakthrough Category of AI Glasses https://t.co/NmeQmjm4DU pic.twitter.com/V1iHfwQKTH — Reality Labs at Meta (@RealityLabs) September 18, 2025

Control neuronal con Meta Neural Band

Uno de los mayores avances es la incorporación de la Meta Neural Band, una banda que permite manejar las gafas mediante tecnología EMG (electromiografía), capaz de interpretar señales musculares para controlar funciones del dispositivo con simples gestos y respuestas hápticas.

La Meta Neural Band está disponible en tallas 1, 2 y 3. Está fabricada con tejidos de alto rendimiento y diseño ajustable para mayor comodidad, y ofrece una carga de hasta 19 horas.

Meta IA integrada a las Meta Ray-Ban Display

Meta ha desarrollado una inteligencia artificial que servirá como asistente inmediato para sus usuarios, lo que le permitirá “ver” lo que observa el usuario con las gafas inteligentes, con el objetivo de brindar respuestas rápidas.

La tecnología puede interpretar gestos o pequeños movimientos, lo que permite una interacción silenciosa. Además, funciona como calendario, brinda recordatorios y agenda citas.

Una de sus funciones más destacadas es la visualización de mapas directamente en las gafas, lo que permite al usuario buscar rutas rápidas en tiempo real. Este mismo asistente puede ayudar paso a paso en tareas como cocinar.

Para utilizar estas gafas, Meta detalla que es necesario contar con un teléfono inteligente compatible con las aplicaciones de Meta IA, además de la Meta Neural Band, que se venderá junto a las Meta Ray-Ban Display.

En cuanto a la duración de la batería, Meta destaca que tiene una autonomía de seis horas, mientras que el estuche de carga compacto y plegable permite hasta 24 horas adicionales de uso.

Funciones de las Meta Ray-Ban Display, según Meta:

Ver textos y notificaciones de forma privada

Tomar fotos y grabar videos con una cámara de 12 MP

Iniciar videollamadas bidireccionales

Traducir texto

Obtener indicaciones

Seguir instrucciones paso a paso

Controlar la música

Establecer recordatorios

Consultar resultados deportivos

Acceder a otras funciones de IA, como traducción, subtítulos, búsqueda local, IA en tiempo real y asistentes de IA