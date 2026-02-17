Falla global en YouTube este 17 de febrero: qué está pasando con la plataforma

Los usuarios mostraron su inconformidad después de que el martes 17 de febrero se detectaran fallas en la plataforma de YouTube.

Milenio reportó que los problemas se registraron a nivel mundial, aunque aún no se ha dado a conocer cuál fue la causa específica del fallo.

De momento, no se ha informado sobre el origen de estas fallas en la plataforma de videos, que también afectaron la aplicación en televisores, teléfonos móviles y equipos de cómputo. Se espera que el servicio se restablezca pronto.

¿Cuántos interactúan en YouTube?

En el 2025, la plataforma de YouTube cumplió 20 años. Actualmente, se suben en promedio más de 20 millones de videos al día.

YouTube Music y YouTube Kids también han permanecido activas durante una década.

En el 2024, los usuarios de YouTube promediaron más de 100 millones de comentarios diarios en videos, y los creadores marcaron con “me gusta” los comentarios de un promedio de 10 millones de espectadores cada día.

Lo que hace especial a YouTube es la interacción de la comunidad con los creadores y su contenido. De hecho, el año pasado, los videos de YouTube recibieron, en promedio, más de 3,500 millones de “me gusta” al día.

Más de 300 videos musicales en YouTube integran el club de las mil millones de vistas.

Las fallas y los reportes comenzaron poco después de las 19.00 horas. A continuación, te explicamos qué ocurrió con la aplicación.

