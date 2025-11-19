“Hyrule Warriors: La era del destierro”: el lanzamiento de Nintendo que lleva la táctica a otro nivel

tecnología

“Hyrule Warriors: La era del destierro”: el lanzamiento de Nintendo que lleva la táctica a otro nivel

Nintendo lanzó “Hyrule Warriors: La era del destierro”, su entrega más reciente, que recupera y potencia el componente estratégico dentro de este universo virtual.

María Alejandra Guzmán

|

time-clock

MADRID, 19/11/2025.- Captura de pantalla de un momento del juego de Nintendo 'Hyrule Warriors: La era del destierro'. The Legend of Zelda es una de las sagas más emblemáticas de Nintendo y de la historia de los videojuegos, caracterizada por la magia, la exploración y una narrativa épica en un reino lleno de misterio. Su 'spin-off', Hyrule Warriors, amplió este universo y ahora, con la última entrega, La era del destierro, retoma la faceta más estratégica y directa de la serie. EFE/ Eugenio Ponz Pelufo

Captura de pantalla de un momento del juego de Nintendo 'Hyrule Warriors: La era del destierro'. (Foto Prensa Libre: EFE)

The Legend of Zelda se ha posicionado como una de las sagas más emblemáticas de Nintendo y se distingue de otras por elementos como la magia, la exploración y una narrativa épica en un mundo cargado de misterio, señalan medios internacionales.

Nintendo lanzó recientemente Hyrule Warriors: La era del destierro para retomar esa faceta táctica de la serie. Se trata de la quinta entrega de Hyrule Warriors y una de las más esperadas por los aficionados a los videojuegos.

Según información del sitio oficial de Nintendo, los jugadores podrán experimentar de primera mano las épicas batallas que tuvieron lugar durante la Guerra del Destierro en Hyrule Warriors: La era del destierro, disponible en exclusiva para Nintendo Switch 2.

The Legend of Zelda (1986) abrió una franquicia que ha vendido más de 150 millones de copias a nivel internacional, según EFE. Esta saga también potencia la acción característica de sus juegos, adaptándose en esta ocasión al género musou, en el que un héroe se enfrenta a numerosos enemigos en extensos campos de batalla.

LECTURAS RELACIONADAS

videojuegos

Cómo los videojuegos están moldeando a una generación de chicos, para bien y para mal

chevron-right

¿Cuándo se estrenará Super Mario Galaxy, la nueva película del personaje de videojuegos?

chevron-right

Características de “Hyrule Warriors: La era del destierro”

De acuerdo con datos de Nintendo, estas son algunas de las novedades que los fanáticos podrán disfrutar durante las épicas batallas que ofrece este videojuego:

  • Durante las batallas, la princesa Zelda no combate sola: cuenta con el apoyo de Mineru, del rey Rauru y de otros héroes para enfrentar a sus enemigos.
  • En estos combates, la princesa del reino de Hyrule viaja desde un futuro lejano y busca la forma de regresar a casa.
  • Al jugar con un amigo en el modo cooperativo local para dos personas, ambos podrán dividirse para cubrir más terreno mientras la guerra se desarrolla, informó Nintendo.
  • Además, en este modo cooperativo podrán combinar poderes para derrotar a los rivales. El juego permite participar en la misma consola con pantalla dividida o en dos dispositivos distintos mediante GameShare, tanto de forma local como por Internet.
  • Asimismo, existen bonificaciones adicionales: si el jugador dispone de datos de guardado de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom o de Hyrule Warriors: La era del cataclismo, recibirá una espada o un mandoble de la guardia ilustre al iniciar la partida.

*Para mayor información del videojuego en Guatemala, manténgase actualizado con información de las compañías correspondientes.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Nintendo Latinomérica (@nintendolatam)

ESCRITO POR:

María Alejandra Guzmán

María Alejandra Guzmán

Periodista y redactora con experiencia en tendencias digitales relacionadas con arte, cultura, salud, tecnología, bienestar y otras temáticas similares.

Lee más artículos de María Alejandra Guzmán

ARCHIVADO EN:

Nintendo Nintendo Switch Tendencias Tendencias entretenimiento Videojuegos 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS