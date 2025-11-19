“Hyrule Warriors: La era del destierro”: el lanzamiento de Nintendo que lleva la táctica a otro nivel

The Legend of Zelda se ha posicionado como una de las sagas más emblemáticas de Nintendo y se distingue de otras por elementos como la magia, la exploración y una narrativa épica en un mundo cargado de misterio, señalan medios internacionales.

Nintendo lanzó recientemente Hyrule Warriors: La era del destierro para retomar esa faceta táctica de la serie. Se trata de la quinta entrega de Hyrule Warriors y una de las más esperadas por los aficionados a los videojuegos.

Según información del sitio oficial de Nintendo, los jugadores podrán experimentar de primera mano las épicas batallas que tuvieron lugar durante la Guerra del Destierro en Hyrule Warriors: La era del destierro, disponible en exclusiva para Nintendo Switch 2.

The Legend of Zelda (1986) abrió una franquicia que ha vendido más de 150 millones de copias a nivel internacional, según EFE. Esta saga también potencia la acción característica de sus juegos, adaptándose en esta ocasión al género musou, en el que un héroe se enfrenta a numerosos enemigos en extensos campos de batalla.

Características de “Hyrule Warriors: La era del destierro”

De acuerdo con datos de Nintendo, estas son algunas de las novedades que los fanáticos podrán disfrutar durante las épicas batallas que ofrece este videojuego:

Durante las batallas, la princesa Zelda no combate sola: cuenta con el apoyo de Mineru, del rey Rauru y de otros héroes para enfrentar a sus enemigos.

En estos combates, la princesa del reino de Hyrule viaja desde un futuro lejano y busca la forma de regresar a casa.

Al jugar con un amigo en el modo cooperativo local para dos personas, ambos podrán dividirse para cubrir más terreno mientras la guerra se desarrolla, informó Nintendo.

Además, en este modo cooperativo podrán combinar poderes para derrotar a los rivales. El juego permite participar en la misma consola con pantalla dividida o en dos dispositivos distintos mediante GameShare, tanto de forma local como por Internet.

Asimismo, existen bonificaciones adicionales: si el jugador dispone de datos de guardado de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom o de Hyrule Warriors: La era del cataclismo, recibirá una espada o un mandoble de la guardia ilustre al iniciar la partida.

*Para mayor información del videojuego en Guatemala, manténgase actualizado con información de las compañías correspondientes.