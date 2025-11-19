tecnología
“Hyrule Warriors: La era del destierro”: el lanzamiento de Nintendo que lleva la táctica a otro nivel
Nintendo lanzó “Hyrule Warriors: La era del destierro”, su entrega más reciente, que recupera y potencia el componente estratégico dentro de este universo virtual.
Captura de pantalla de un momento del juego de Nintendo 'Hyrule Warriors: La era del destierro'. (Foto Prensa Libre: EFE)
The Legend of Zelda se ha posicionado como una de las sagas más emblemáticas de Nintendo y se distingue de otras por elementos como la magia, la exploración y una narrativa épica en un mundo cargado de misterio, señalan medios internacionales.
Nintendo lanzó recientemente Hyrule Warriors: La era del destierro para retomar esa faceta táctica de la serie. Se trata de la quinta entrega de Hyrule Warriors y una de las más esperadas por los aficionados a los videojuegos.
Según información del sitio oficial de Nintendo, los jugadores podrán experimentar de primera mano las épicas batallas que tuvieron lugar durante la Guerra del Destierro en Hyrule Warriors: La era del destierro, disponible en exclusiva para Nintendo Switch 2.
The Legend of Zelda (1986) abrió una franquicia que ha vendido más de 150 millones de copias a nivel internacional, según EFE. Esta saga también potencia la acción característica de sus juegos, adaptándose en esta ocasión al género musou, en el que un héroe se enfrenta a numerosos enemigos en extensos campos de batalla.
Características de “Hyrule Warriors: La era del destierro”
De acuerdo con datos de Nintendo, estas son algunas de las novedades que los fanáticos podrán disfrutar durante las épicas batallas que ofrece este videojuego:
- Durante las batallas, la princesa Zelda no combate sola: cuenta con el apoyo de Mineru, del rey Rauru y de otros héroes para enfrentar a sus enemigos.
- En estos combates, la princesa del reino de Hyrule viaja desde un futuro lejano y busca la forma de regresar a casa.
- Al jugar con un amigo en el modo cooperativo local para dos personas, ambos podrán dividirse para cubrir más terreno mientras la guerra se desarrolla, informó Nintendo.
- Además, en este modo cooperativo podrán combinar poderes para derrotar a los rivales. El juego permite participar en la misma consola con pantalla dividida o en dos dispositivos distintos mediante GameShare, tanto de forma local como por Internet.
- Asimismo, existen bonificaciones adicionales: si el jugador dispone de datos de guardado de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom o de Hyrule Warriors: La era del cataclismo, recibirá una espada o un mandoble de la guardia ilustre al iniciar la partida.
*Para mayor información del videojuego en Guatemala, manténgase actualizado con información de las compañías correspondientes.