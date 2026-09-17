iPhone 18 Pro y Pro Max llegan a las tiendas en EE. UU.: estas son sus nuevas cámaras y el rediseño contra el sobrecalentamiento

Apple abrió el sábado 12 de septiembre la preventa del iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, presentados durante el Apple Event del miércoles 9. Los dispositivos estarán disponibles a partir del viernes 18 de septiembre en tiendas de Estados Unidos y otros países. En Guatemala aún no se conoce la fecha de disponibilidad.

Aunque a simple vista la línea Pro de Apple mantiene un diseño similar al de su predecesor, los nuevos dispositivos presentan cambios en sus capacidades ópticas y arquitectura interna para responder, entre otros aspectos, a las exigencias térmicas de las funciones de inteligencia artificial, según EFE.

En el exterior, el diseño presenta ligeros cambios respecto de la generación anterior, entre ellos una isla dinámica más pequeña y una nueva paleta de colores: negro, plateado, azul glaciar y burdeos.

En el interior, Apple implementó una cámara de vapor rediseñada con el triple de superficie en contacto directo con el nuevo chip A20 Pro. El cambio busca reducir el calentamiento del dispositivo, un desafío para los fabricantes debido al consumo de energía que requieren las funciones avanzadas de inteligencia artificial. Sin embargo, EFE comprobó que el teléfono continúa recalentándose cuando se somete a su máxima capacidad de procesamiento durante más de una hora.

Otra de las principales novedades está en las cámaras. La principal, de 48 megapíxeles, incorpora un sistema de apertura física variable. Mediante seis láminas controladas por un rotor microscópico, el objetivo permite alternar entre aperturas desde f/1.48 hasta f/4.

Por primera vez, la aplicación nativa de fotografía incorporará controles manuales de exposición, entre ellos el ajuste de la velocidad de obturación. Esta función permitirá realizar capturas de un segundo de exposición con un solo fotograma o ajustar exposiciones de hasta 30 segundos, por ejemplo, para astrofotografía. Estos cambios están dirigidos principalmente a quienes utilizan controles manuales de fotografía, mientras que las diferencias pueden ser menos perceptibles para los usuarios que recurren al modo automático, según EFE

iPhone Duo, el primer plegable de Apple

Apple también presentó el iPhone Duo, su primer teléfono plegable, equipado con una pantalla interior de 7.6 pulgadas y una exterior de 5.4 pulgadas. El dispositivo incorpora el chip A20 Pro, dos baterías, un sistema de cámaras de 48 megapíxeles y el sistema operativo iOS 27, además de funciones de inteligencia artificial mediante Apple Intelligence y Siri AI.

Según información publicada por Apple, el teléfono está fabricado con titanio de grado 5, cuenta con una bisagra compuesta por más de 100 piezas y tiene resistencia al agua y al polvo con clasificación IP68. También permite utilizar dos aplicaciones simultáneamente en la pantalla interior mediante la función Split View.

La preventa del iPhone Duo comenzará el 16 de octubre y estará disponible a partir del 23 de octubre en más de 70 países y regiones, según Apple.

En cuanto a los precios en Estados Unidos, Apple informó que el iPhone Duo tendrá un precio inicial de US$1,999 (unos Q15,251). Por su parte, el iPhone 18 Pro costará desde US$1,199 (unos Q9,148) y el iPhone 18 Pro Max, desde US$1,299 (unos Q9,911), ambos con 256 GB de almacenamiento. Las versiones de 2 TB alcanzarán los US$2,399 (unos Q18,303) y US$2,499 (unos Q19,066), respectivamente, según EFE.

Negativo digital

Apple también presentó Apple Reference Image, una tecnología que firma criptográficamente cada píxel al momento de capturar una fotografía y procesa los datos mediante Private Cloud Compute. El sistema crea una imagen de referencia inalterable, similar a un “negativo digital”, que permite verificar que una fotografía no fue manipulada ni generada con inteligencia artificial.