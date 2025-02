“No, gracias, pero compraremos Twitter”: OpenAI rechaza millonaria oferta de Elon Musk y otros inversores por su control

El lunes, Musk y los inversores hicieron esa oferta sorpresa, supuestamente para evitar la conversión de OpenAI en una empresa con ánimo de lucro, a lo que su consejero delegado, Sam Altman, contestó en la red social X con un lacónico “No, gracias“.

El abogado de OpenAI, William Savitt, envió este viernes una carta al letrado de Musk, Marc Toberoff, en la que explicaba que la junta directiva ha estudiado la propuesta y determinado que “no se trata en absoluto de una oferta“, recoge el portal CNBC.

La “propuesta, incluso como se presentaba en principio, no representa los mejores intereses para la misión de OAI (OpenAI) y es rechazada”, indica la carta, que informa de una decisión “unánime” de la junta.

Musk, a través de su abogado, dijo que retiraría la oferta si la junta directiva de OpenAI detenía su conversión a una empresa con fines de lucro, y la acusó de mantener su tecnología en un código cerrado para que el poder de la IA quede “en manos de Microsoft“. ​​

El presidente de OpenAI, Bret Taylor, dijo en un comunicado, también este viernes, que OpenAI “no está a la venta” y argumentó que “cualquier potencial reorganización” está dirigida a fortalecer su carácter sin ánimo de lucro y asegurar que la IAG (IA general, tanto o más inteligente que el ser humano) “beneficia a toda la humanidad“.

Musk fue uno de los fundadores de OpenAI, creada en 2015, pero luego se separó de la compañía y, desde que esta lanzó con gran éxito el ‘chatbot‘ de IA generativa ChatGPT, ha afirmado que la empresa lleva esas tecnologías por un camino peligroso para la humanidad.

no thank you but we will buy twitter for $9.74 billion if you want