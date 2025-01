¿Qué es Janus Pro 7B? El revolucionario modelo de DeepSeek que logra crear imágenes con IA

Desde el pasado viernes 24 de enero, la alternativa china de inteligencia artificial (IA), DeepSeek, ha sorprendido al mercado de valores en Estados Unidos luego de posicionarse en el primer puesto de las aplicaciones más descargadas en toda la nación americana, superando a sus competidores con mayor trayectoria, como ChatGPT.

De acuerdo con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el repentino éxito de DeepSeek supone una llamada de atención para las empresas tecnológicas estadounidenses que planeaban dominar el mundo de la inteligencia artificial: "Ha llegado un nuevo competidor a plantear más desafíos", agregó el magnate neoyorquino.

El modelo de bajo costo que ofrece DeepSeek ha sido considerado como un "avance positivo para la inteligencia artificial en general", por parte de diversos expertos en los sistemas informáticos de la IA, tomando en consideración que la plataforma china puede brindar más servicios a un menor precio que sus competidores estadounidenses.

Una de sus funciones más destacadas se conoce como Janus Pro 7B, la cual utiliza un nuevo modelo de inteligencia artificial que se especializa en la generación de imágenes; y de acuerdo con varios analistas estadounidenses de IA, la aplicación asiática "ha superado a OpenAI y a StableAI en importantes pruebas comparativas".

De acuerdo con el fundador de DeepSeek, Liang Wenfeng, Janus-Pro 7B destaca en el mercado de la inteligencia artificial "por la solidez de sus resultados al generar imágenes basadas en las instrucciones del texto", las cuales logran reflejar detalles precisos y consistentes con la descripción que el usuario le proveé a la plataforma china.

Janus Pro 7B introdujo una mejora nunca antes vista en el mundo de la inteligencia artificial: El entendimiento de las creaciones por parte de la plataforma; ya que, según el informe técnico de la aplicación, DeepSeek poseé 73 millones de imágenes de alta calidad, las cuales sirven para que la IA entienda su realidad y brinde mejores resultados.

"Una de las críticas usuales a la generación de imágenes mediante inteligencia artificial son las inconsistencias en los detalles, especialmente en escenarios complejos. Sin embargo, Janus-Pro ha mejorado notablemente en ese ámbito, reduciendo las distorsiones e incongruencias", agregó Wenfeng, quien se mostró confiado de su producto.

Además de lo expuesto, el informe de DeepSeek menciona que el modelo de Janus Pro 7B cuenta con técnicas de retroalimentación continua, lo que le facilita el aprendizaje de sus propios errores, con el objetivo de que la plataforma refuerce, con el paso del tiempo, los patrones más eficaces para poder recrear las imágenes.

"El modelo de Janus Pro 7B no es cualquier otro concepto multimodal, sino un nuevo paradigma en la arquitectura de la inteligencia artificial, con la que se puede ver y crear. Este enfoque unificado, pero descentralizado, seguramente acabará influyendo en futuros desarrollos", añadió Liang, quien planea implementar mejoras operativas.

A diferencia de DeepSeek, el modelo de Janus Pro-7B utiliza un código abierto, por lo que cualquier persona con acceso puede usarlo, modificarlo y distribuirlo a su conveniencia, incluso con fines comerciales; aunque acabe mencionar que, por el momento, la función únicamente sirve mediante descarga o por servicio en la nube.

