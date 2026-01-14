Wikipedia cumple 25 años: la enciclopedia colaborativa más grande del mundo que informa en más de 300 idiomas

“Hace 25 años, Wikipedia era un sueño —totalmente amistoso, ambicioso y probablemente imposible—”, señala el video que anuncia el 25 aniversario de la enciclopedia virtual más grande de internet. Desde su creación, el 15 de enero del 2001, la enciclopedia colaborativa supera los 65 millones de artículos disponibles en su sitio web, distribuidos en más de 300 idiomas.

“Avanzamos rápidamente: miles de millones de lectores y miles de editores”, resalta el video promocional publicado en YouTube, donde se destaca el papel de sus colaboradores, quienes se encargan de editar, investigar y actualizar la enciclopedia desde distintas partes del mundo.

Esta enciclopedia se ha convertido en un recurso de referencia mundial sobre información confiable, y mantiene su esencia principal: informar, especialmente en una época en la que, según sus promotores, “los muros de pago y la publicidad parecen ser la norma”.

“Wikipedia sigue siendo libre, neutral, abierta y humana. Es el internet que nos prometieron”, destaca el pronunciamiento oficial, en el que se resalta que es el único portal que no muestra anuncios, ni solicita suscripciones o pagos por la información.

Para sus creadores, el legado de Wikipedia es haber logrado convertirse en el recurso de referencia mundial. Subrayan que hoy sigue vigente, al punto de que motores de búsqueda copian su información y asistentes virtuales la usan como fuente para dar respuestas.

Aunque el auge de la inteligencia artificial ha multiplicado el acceso automatizado a millones de contenidos, los sistemas más populares compiten por captar la atención de los usuarios. Sin embargo, su éxito y prestigio dependen, en gran parte, de la calidad de las fuentes que utilizan. En ese contexto, Wikipedia ocupa un lugar de privilegio, destaca la agencia EFE.

Origen y evolución

Wikipedia nació el 15 de enero del 2001, impulsada por el empresario Jimmy Wales y el filósofo Larry Sanger como complemento de Nupedia, una enciclopedia en línea con un proceso editorial lento y formal. Desde el 2003, está gestionada por la Fundación Wikimedia, una organización sin fines de lucro con sede en San Francisco, financiada principalmente con donaciones.

El término “wiki” proviene del hawaiano y significa “rápido”. También se asocia al acrónimo en inglés What I Know Is (“lo que yo sé”). En internet, describe plataformas editables por los usuarios directamente desde el navegador, como Wikipedia, donde los contenidos pueden ser creados, corregidos o eliminados por cualquier persona.

Contenido, comunidad y cifras

Con más de 63 millones de artículos en 334 idiomas y más de 100 millones de usuarios registrados, Wikipedia se mantiene entre los diez sitios web más visitados del mundo, compitiendo con gigantes como Google, YouTube, Facebook, Instagram o ChatGPT.

Todo su contenido ha sido redactado por voluntarios de todo el mundo, con más de 3,500 millones de ediciones. Algunas páginas están protegidas para evitar vandalismo, pero la comunidad suele corregir errores con rapidez, según ha documentado la propia plataforma.

Polémicas fundacionales y reconocimientos

Aunque Jimmy Wales es el rostro más visible del proyecto, la autoría de Wikipedia ha sido objeto de debate. Sanger fue contratado como redactor jefe de Nupedia y fue clave en la formulación de las normas editoriales de Wikipedia. Ambos fundadores tuvieron diferencias: mientras Wales impulsaba un enfoque abierto y colaborativo, confiando en la autorregulación de la comunidad, Sanger prefería un mayor control editorial. El filósofo abandonó el proyecto un año después de su creación.

A lo largo de su historia, Wikipedia ha sido criticada por sesgos editoriales, vulnerabilidad al vandalismo y desigualdad de género. Para contrarrestar esto, se han promovido iniciativas como editatonas para fomentar la participación de mujeres y mejorar la cobertura de asuntos relacionados con ellas.

En el 2015, Wikipedia fue reconocida con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional por su contribución al conocimiento libre y abierto. También ha promovido reconocimientos internos como el galardón Wikipedista del Año, que destaca a los editores más comprometidos.

Wikipedia en tiempos de IA

En un entorno donde la inteligencia artificial se entrena con información de internet, Wikipedia se ha consolidado como una fuente clave para modelos de IA. A pesar de no aceptar publicidad, sigue siendo un recurso esencial en la educación, la investigación preliminar y las consultas rápidas, reafirmando su lugar como el mayor compendio de conocimiento libre en la historia digital.