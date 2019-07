Después de 12 años representante de Alta Verapaz es la nueva Rabín Ajaw 2019

Dilcia Fabiola Xol Tux,, representante de Santa María Cahabón, Alta Verapaz es la nueva Rabin Ajaw 2019. (Foto Prensa Libre: Eduardo Sam)

La elección de la máxima representante indígena a nivel nacional se realizó en el marco del 51 Festival Folclórico Nacional, realizado en el gimnasio del Instituto Nacional de la Juventud y el Deporte (Injud), de Cobán.

Como primera finalista fue electa Magdalena Velásquez, de Nebaj, Quiché. El jurado calificador eligió de primero 13 semifinalistas y luego cinco finalistas.

Las otras tres señoritas que llegaron a esta última etapa fueron Izabel Angelica Pérez López, de San Juan Ixcoy, Huehuetenango, Fabiola Josefina López Salvador, de Santa Cruz Comitancillo, San Marcos, y Magaly del Rosario López Nicolas, de Palín, Escuintla.

Doce años pasaron para que el municipio de Santa María Cahabón pudiera obtener el cetro de Rabín Ajaw, en esa ocasión fue coronada Rosa Elvira Chub Choc, en 2007.

La máxima representativa indígena actual, Xol Tux, dio a conocer que se siente feliz con el logro y que no se lo esperaba, “Dios me dio la oportunidad y espacio de representar a todas esas bellas mujeres de los pueblos originarios, es una gran satisfacción y bendición, sin duda alguna, representaré con mucha humildad nuestro querido país”, indicó.

Dio a conocer que dentro de sus proyectos está rescatar y promover la identidad cultural, fomentando diferentes actividades en establecimientos educativos públicos y privados, como la elección de Rabín Ajaw, “es necesario enseñarle a la niñez y juventud para poder reivindicar nuestra cultura, porque es necesario fortalecer los espacios que se nos brinde para la identidad cultural”

La nueva Rabín Ajaw (Hija del Rey) es Dilcia Fabiola Xol Tux, de 16 años, representante de Santa María Cahabón, Alta Verapaz pic.twitter.com/wBlQgMIdzb — Eduardo Sam Chun (@SamChun_PL) July 21, 2019

“No me lo esperaba, fue una sorpresa, con 16 años, siempre he venido con la mentalidad de convivir y dar a conocer mi cultura, aunque, muchas veces, yo he sido discriminada por indumentaria, pero todos eso comentarios me han hecho más fuerte”, dio a conocer Xol Tux.

Además, dijo que, estos espacios son los que debe utilizar para continuar “reivindicando mi indumentaria, mi identidad cultura, porque para mí yo tengo que ser una señorita con humildad y representando siempre un municipio, un cargo no me hace ni más ni menos”, dio a conocer la soberana que anterior a esta elección obtuvo el cargo departamental de Princesa Tezulutlán.

Estudia quinto magisterio de educación bilingüe intercultural y le gusta participar en las convivencias para promover su cultura, “esto apenas empieza con la bendición del Ajaw”, expresó.

El embajador Luis Arreaga, de @usembassyguate y el ministro de Cultura y Deportes Elder Súchite Vargas, presentes en la elección de Rabín Ajaw, que se realiza en #Cobán pic.twitter.com/PwzwBbXDMm — Eduardo Sam Chun (@SamChun_PL) July 21, 2019

La participante Carolina González Alvarado, representante La Esperanza, Quetzaltenango, dio un documento a la ganadora, el cual fue firmado por todas las participantes, en donde expresaron su apoyo en el reinado y promover la búsqueda de que no se violente la indumentaria que utilizan los diferentes pueblos indígenas, en otros países.

Comentando que, “no utilizan adecuadamente nuestra indumentaria. Olvidan la cosmogonía, cultura economía y política, nuestros lienzos identifican toda la relación entre universo, naturaleza y el medio ambiente y eso, a veces, no se respeta incluso en toda Guatemala, por lo que, nos hemos unido para defender nuestra indumentaria, a través de Rabín Ajaw”, expresó.

Varias personas viajaron desde Santa María Cahabón para apoyar a su candidata, entre ellos, Terencio Fernández, quien dijo que están emocionados por el triunfo, indicando que estaban seguros que ella ganaría por ser una señorita “súper pilas, enérgicamente, inteligente y la caracteriza por su humanidad. Para mi ella es la portavoz de jóvenes en este cambio generacional que estamos viviendo, en donde es importante esos valores culturales que debemos de vivir día a día”.

Penúltimo grupo de candidatas a Rabín Ajaw que baila el son frente al jurado calificador pic.twitter.com/6OBEQmeWpc — Eduardo Sam Chun (@SamChun_PL) July 21, 2019

