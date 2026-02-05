“Con las cosas de Dios no se juega”: los detalles de la captura del “Apóstol Santiago” en El Salvador

Durante el programa Impacto Directo, transmitido por Guatevisión, se abordó con firmeza el caso del predicador hondureño detenido el 5 de febrero de 2026 en el puesto fronterizo de El Amatillo, La Unión, El Salvador. Cruz Zúniga fue capturado junto a Lidia Sarahay Maldonado Matute cuando intentaban ingresar a ese país con un adolescente escondido en una maleta, sin autorización legal.

El menor, de 16 años, fue rescatado con vida y puesto bajo resguardo del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina).

“Una doble vida”

El panel de analistas calificó el caso como grave e indignante: “Aquí no solo se transgredió la ley humana, se burló también lo sagrado”, expresó una de las participantes del programa.

“Él vivía una doble vida: por un lado, sus prédicas que se viralizaban en redes; por otro, se presume que es coyote”, dijeron.

Los expertos coincidieron en que este tipo de casos daña la imagen de las iglesias e impacta la credibilidad de instituciones religiosas:

“Se sirven de la fe para delinquir. Así, muchas personas ya no quieren saber nada de Dios ni de sus enviados, porque se topan con falsos profetas como este”, afirmó una analista.

Agregaron: “Con las cosas de Dios no se juega. No se puede servir a dos dioses”.

Autoproclamado apóstol

Cruz Zúniga se hacía llamar “apóstol Santiago” y era conocido en redes sociales por sus discursos polémicos y grabaciones virales. “Él se autoproclamó apóstol”, señalaron los analistas, cuestionando la legitimidad de su investidura religiosa.

Más allá del escándalo mediático, los panelistas pusieron énfasis en la gravedad del hecho: “¿Dónde estaban los padres? ¿Pudo haber muerto asfixiado? ¿Bajo qué promesas lo convencieron?”, se preguntaron. Además, advirtieron sobre el patrón de excusas en estos casos: “Van a decir que fue ataque del enemigo, que es persecución… siempre lo mismo”.

Llamado a aplicar la ley

Finalmente, los analistas del programa pidieron que se le apliquen todas las sanciones legales posibles: “Que le caigan las dos leyes: la de los hombres y la de Dios. Porque esto no puede quedar impune”.

