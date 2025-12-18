Investigan estructura criminal que habría acumulado Q14 millones por tráfico ilícito de migrantes

Jussticia

Investigan estructura criminal que habría acumulado Q14 millones por tráfico ilícito de migrantes

El MP efectúa diligencias en cuatro departamentos por investigación contra red de tráfico ilegal de migrantes.

|

time-clock

Investigadores desarrollan diligencias en investigación contra red de tráfico de personas. (Foto Prensa Libre: compartida por el Ministerio Público)

La Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, en coordinación con el fiscal regional metropolitano y con el acompañamiento de la Policía Nacional Civil, dirige este jueves 18 de diciembre diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia.

Estas diligencias tienen como objetivo desarticular una estructura criminal que, según investigaciones del Ministerio Público (MP), se dedica a la captación y traslado de personas guatemaltecas y extranjeras.

De acuerdo con los hallazgos preliminares de la Fiscalía, dicha estructura trasladaba a las víctimas por el territorio nacional y, posteriormente, por México, hasta llevarlas a Albuquerque, Estados Unidos.

Como resultado de estas actividades ilícitas, se estima que la organización habría obtenido aproximadamente Q14 millones, según el MP.

EN ESTE MOMENTO

Trabajador Persona cosechando salario mínimo empleo

Presidente Arévalo analiza propuesta técnica para definir salario mínimo del 2026

Right
PNC y Ministerio de la Defensa exponen versiones distintas sobre los hechos armados del 13 de diciembre en Nahualá, Sololá, que dejaron 13 fallecidos y derivaron en el Estado de Prevención. (Foto, Prensa Libre: Lucero Sapalú)

PNC y Mindef difieren sobre hechos armados en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán

Right

Las diligencias se realizan este jueves en Génova y Colomba, Quetzaltenango; La Reforma, El Quetzal, San Cristóbal Cucho, San Pedro Sacatepéquez y Malacatán, San Marcos; Guastatoya, El Progreso, y San Juan La Laguna, Sololá.

El MP añadió que las diligencias continúan en desarrollo en el marco del Día Internacional del Migrante.

Para leer más: Integrantes de la estructura de tráfico de migrantes “Los R” aceptan cargos y reciben condenas mínimas

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Migrantes Traficantes de migrantes Tráfico de Migrantes Trata de personas 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS