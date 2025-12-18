Investigan estructura criminal que habría acumulado Q14 millones por tráfico ilícito de migrantes

La Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, en coordinación con el fiscal regional metropolitano y con el acompañamiento de la Policía Nacional Civil, dirige este jueves 18 de diciembre diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia.

Estas diligencias tienen como objetivo desarticular una estructura criminal que, según investigaciones del Ministerio Público (MP), se dedica a la captación y traslado de personas guatemaltecas y extranjeras.

De acuerdo con los hallazgos preliminares de la Fiscalía, dicha estructura trasladaba a las víctimas por el territorio nacional y, posteriormente, por México, hasta llevarlas a Albuquerque, Estados Unidos.

Como resultado de estas actividades ilícitas, se estima que la organización habría obtenido aproximadamente Q14 millones, según el MP.

Las diligencias se realizan este jueves en Génova y Colomba, Quetzaltenango; La Reforma, El Quetzal, San Cristóbal Cucho, San Pedro Sacatepéquez y Malacatán, San Marcos; Guastatoya, El Progreso, y San Juan La Laguna, Sololá.

El MP añadió que las diligencias continúan en desarrollo en el marco del Día Internacional del Migrante.

