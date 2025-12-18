Jussticia
Investigan estructura criminal que habría acumulado Q14 millones por tráfico ilícito de migrantes
El MP efectúa diligencias en cuatro departamentos por investigación contra red de tráfico ilegal de migrantes.
Investigadores desarrollan diligencias en investigación contra red de tráfico de personas. (Foto Prensa Libre: compartida por el Ministerio Público)
La Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, en coordinación con el fiscal regional metropolitano y con el acompañamiento de la Policía Nacional Civil, dirige este jueves 18 de diciembre diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia.
Estas diligencias tienen como objetivo desarticular una estructura criminal que, según investigaciones del Ministerio Público (MP), se dedica a la captación y traslado de personas guatemaltecas y extranjeras.
De acuerdo con los hallazgos preliminares de la Fiscalía, dicha estructura trasladaba a las víctimas por el territorio nacional y, posteriormente, por México, hasta llevarlas a Albuquerque, Estados Unidos.
Como resultado de estas actividades ilícitas, se estima que la organización habría obtenido aproximadamente Q14 millones, según el MP.
Las diligencias se realizan este jueves en Génova y Colomba, Quetzaltenango; La Reforma, El Quetzal, San Cristóbal Cucho, San Pedro Sacatepéquez y Malacatán, San Marcos; Guastatoya, El Progreso, y San Juan La Laguna, Sololá.
El MP añadió que las diligencias continúan en desarrollo en el marco del Día Internacional del Migrante.
