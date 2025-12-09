El amor venció a la violencia: la historia de Killer, el pitbull criado y entrenado por pandilleros

Killer es un pitbull que vivió sus primeros años como arma de ataque. Fue entrenado por pandilleros para participar en peleas brutales, donde mató a otros perros e incluso hirió a personas. Su cuerpo lleva las huellas de esa vida: cicatrices visibles y un ojo perdido tras una pelea que lo marcó para siempre.

En el programa de Guatevisión Impacto Directo, compartieron esta triste historia. En aquella última pelea, no solo perdió un ojo fue también el inicio de una nueva vida. Rescatado por una persona anónima y llevado a la Fundación Fichulais, Killer comenzó un proceso de rehabilitación física y emocional que pocos creían posible.

"Antes no se le podía ni tocar, se tiraba a morder", relata uno de sus cuidadores. Pero con el tiempo, el cariño constante, la paciencia y la atención médica hicieron lo impensable: Killer dejó de ser un perro peligroso. Hoy, lo llaman “cachorrito” y su comportamiento refleja la ternura que recibe cada día.

La convivencia que parecía imposible

Aunque aún no logra socializar plenamente con los humanos, Killer convive en paz con otros perros. Pasó de ser temido a ser aceptado entre sus semejantes. Un avance que, según los expertos, demuestra que el comportamiento de un animal refleja el trato que recibe.

Un símbolo tatuado en la piel

Jorge, uno de los voluntarios que ha estado junto a Killer durante estos años, decidió llevar su historia más allá: se tatuará su rostro en el pecho.

“El amor hizo cambiar a Killer y también cambió mi corazón”, dijo en el programa “Impacto Directo”, de Guatevisión.

La vida que merecía

A sus 13 años, Killer recibe cuidados especiales. Padece problemas hepáticos y está bajo tratamiento médico. Sin embargo, cada día que vive lo hace rodeado de afecto, juegos y atención, algo que jamás conoció en sus primeros años.

El mensaje detrás del caso

"Los animales no son malos, lo que hay son malos dueños", enfatizó una de las panelistas durante el programa. Killer es prueba de ello. Su caso demuestra que con amor, incluso los animales más dañados pueden tener una segunda oportunidad.

Los panelistas del programa coincidieron que una mascota puede enseñar responsabilidad, compasión y empatía. Killer, desde su rincón en la fundación, transforma vidas, no solo la suya, también la de quienes lo rodean.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.