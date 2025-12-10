Matan a tatuador en San Cristóbal: el video del ataque y qué dice la PNC sobre la investigación

El martes 9 de diciembre, José Nery Colocho Benavides, conocido como "Nery Hyuston", fue asesinado a balazos en el estudio de tatuajes donde trabajaba, en la 7ª avenida y 3ª calle de San Cristóbal, zona 8 de Mixco. El ataque fue grabado por cámaras de videovigilancia del local y el material será clave en la investigación.

El video muestra el momento en que un hombre vestido de negro y con casco ingresa al local sin decir palabra, apunta directamente a Colocho Benavides y le dispara en repetidas ocasiones. En la escena se encontraban al menos dos personas más, quienes reaccionan con desesperación.

“Las cámaras de videovigilancia individualizaron a dos personas: el que disparó y otro sujeto que conducía la motocicleta en la que escaparon”, informó Edwin Monroy, vocero de la PNC

La víctima, de 24 años, atendía a un cliente al momento del ataque. “Como pueden ver, había más personas dentro del local, pero el ataque fue directo, iba dirigido a la persona encargada de este negocio”, dijo Monroy. El Ministerio Público confirmó que en el interior del estudio se hallaron indicios balísticos que fueron remitidos para análisis.

Colocho Benavides era conocido en la zona por su trabajo artístico. El local, según se ha informado, era visitado con frecuencia por el alcalde de Mixco, Neto Bran.

Riesgo en centros comerciales

Durante el programa Impacto Directo, transmitido por Guatevisión, los expertos criticaron la falta de protocolos de seguridad.

“Es muy sospechoso que el atacante no se quitara el casco. Hay centros comerciales donde no se permite el ingreso con casco puesto, y este caso lo demuestra: hay que reforzar esa norma”, comentó una panelista.

Además, se advirtió sobre la percepción creciente de inseguridad en San Cristóbal. “Hace dos meses mataron a un guardia en una garita, y ahora esto. La gente ya está pensando en mudarse”, expresó un analista.

¿Extorsión o amenaza previa?

Aunque no se ha confirmado un móvil, los comentaristas coincidieron en una hipótesis. “Lo primero que uno piensa es extorsión. No creemos que alguien mataría por un mal tatuaje”, se dijo en el programa.

