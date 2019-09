PDH asegura que usuarios de transporte público y pilotos prefieren no denunciar asaltos

Los buses de la ruta 37 son los más asaltados, según la PDH. (Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Según la PNC del 1 de enero al 15 de septiembre último se presentaron ocho denuncias formales sobre asaltos en buses urbanos y extraurbanos a escala nacional, lo que según las autoridades refleja un descenso en ese hecho delictivo, debido a que en 2018 se recibieron 38 denuncias en el mismo período.

Pablo Castillo, vocero de la PNC, refirió que este problema se ha disminuido debido a los constantes operativos que consisten en patrullajes durante los recorridos de las unidades, abordaje de buses y registro de pasajeros.

Édgar Guerra, de la Defensoría del Usuario del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), asegura que con base en testimonios de los pilotos y de los pasajeros se ha constatado que los afectados no tienen la confianza para denunciar ante las autoridades y “prefieren soportar el problema”.

“Es imposible tener un agente de seguridad en cada bus por la cantidad que hay para dar más seguridad, ante los asaltos hay mucha indiferencia de quienes los sufren y prefieren no denunciar porque saben que no se hará nada. Nosotros tenemos un estimado de que se cometen unos 90 asaltos a buses a diario solo en el área metropolitana”, aseguró.

Lea también: Viajó usted en estos buses de la Microtax?

Guerra refirió que durante los asaltos muchas mujeres son agredidas físicamente cuando los delincuentes las registran al pensar que esconden objetos de valor.

El funcionario explicó que las rutas más asaltadas son la 204, 101, 40R, 37, 36 , 32, 2 y 1. Los atracos ocurren en el Anillo Periférico a inmediaciones de la colonia Bethania, zona 7, sobre la avenida de La Reforma y en el Centro Histórico.

Pilotos del transporte urbano indicaron que el problema ha existido y los asaltos se cometen más durante la noche. También mencionaron que el problema ya no solo es la extorsión y los asaltos, sino también el traslado de droga y armas de los pandilleros.

Modalidades

Por estar involucrado en el tema del transporte público y con base en lo que le comentan los pilotos, Guerra asegura que ha conocido las modalidades de operar de los delincuentes en el transporte urbano.

“Hay delincuentes a los que se les conoce como carteristas. Hay un grupo de hombres y mujeres que se sube en el área del Parque de la Industria, zona 9, y en el bulevar Liberación. Comienzan a asaltar, llegan a la calzada Roosevelt y abordan otro bus para continuar asaltando en esa misma carretera”, señaló.

“Hace poco supimos de una persona que fue herida en el rostro con una navaja. No se opuso a ser asaltada, simplemente no llevaba dinero y no tenía nada qué entregar”, lamentó Guerra.

Muertes violentas

Del 1 de enero al 15 de septiembre último, la PDH reporta que murieron 19 usuarios del transporte público durante asaltos y ataques armados.

En la misma fecha perecieron 13 pilotos de buses urbanos y extraurbanos, así como 11 ayudantes y 12 presuntos asaltantes.

En las cifras también se registra la muerte violenta de 24 pilotos de taxi, 15 conductores de microbús, 26 de mototaxis y 6 inspectores de buses.

Óscar Albizurez, directivo de la Cámara Guatemalteca de Transporte Extraurbano, aseguró que los asaltos en la provincia se cometen a diario, especialmente en el trayecto del departamento de Guatemala a la Costa Sur.

“Los más perjudicados son los pasajeros. Los asaltantes ya no respetan hora y día. Los asaltos se cometen especialmente en las quincenas y fines de mes, cuando se dan los bonos y aguinaldos. Los maleantes saben que la gente carga dinero”, lamentó.

Contenido relacionado:

Esta unidad concientiza a pilotos de buses guatemaltecos y pide a usuarios denunciar abusos en carretera

Ataques simultáneos en carreteras dejan cuatro muertos y varios heridos