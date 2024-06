Imágenes de un arma, un fusil, dinero en efectivo, una mujer detenida y diversas viviendas en la zona 18 han circulado en redes sociales desde el 5 de junio. Estas publicaciones afirman que se trataba de excavaciones y un operativo relacionado con el caso de Jorge Sebastián Pop Chocoj, conocido como Farruko Pop. Sin embargo, el Ministerio Público (MP) confirmó que estas diligencias no están relacionadas con esa investigación, sino con la muerte de una joven de 19 años.

"Autoridades reúnen más información en el caso de Farruko Pop. [...] La PNC realizó tres excavaciones en viviendas localizadas en la zona 18. Dentro de los inmuebles se había hallado cuerpos previamente", se lee en una de las publicaciones en Facebook.

Otra publicación en la misma red social, compartida 25 veces, afirma que hubo "llamadas anónimas" que informaron sobre tres personas involucradas en el caso del joven fallecido.

"Autoridades realizaron tres excavaciones. En la llamada indicaron que había taxistas y dos jóvenes involucradas en el caso de Jorge Pop", se lee en el mensaje.

Las publicaciones incluyen una serie de fotografías que tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional Civil difundieron de manera oficial. No obstante, la información no es verídica y no se trató de allanamientos relacionados con el caso de Farruko Pop.

"Es completamente errónea la información, en dicho sector no se efectuaron excavaciones en relación con el caso de Pop", informó el MP, confirmando que las diligencias estaban relacionadas con una investigación en curso asignada a la Fiscalía contra el Delito de Extorsión.

La Fiscalía detalló que las inspecciones en los inmuebles fueron en seguimiento a una investigación sobre la pandilla del barrio 18 y la muerte de Yoselin Mishel Elvira Trujillo de León, de 19 años, cuyo cuerpo se localizó enterrado en un inmueble en el sector de la zona 18 a mediados de abril de 2024.

En el interior de una vivienda ubicada en el lote 130, sector 4 del Asentamiento el Cerrito, zona 18, fueron localizados restos humanos, por lo que se dio aviso a las autoridades para los trámites de rigor. #CVBalServicio pic.twitter.com/OH5RAsEfvj — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) April 11, 2024

La Fiscalía contra el Delito de Extorsión dirigió los allanamientos en El Cerrito, zona 18, y secuestró evidencia, además de reportar la detención de una mujer identificada como Karina "N", de 32 años, presunta integrante de la mara 18.

Como resultado del operativo, se localizaron en uno de los inmuebles dos armas de fuego, una pistola con el registro esmerilado, un cargador y 36 municiones. También se halló un fusil y se incautaron Q8,050 en efectivo.

La Fiscalía contra el Delito de Extorsión realiza dos diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles ubicados en la zona 18 de la ciudad capital, en seguimiento a la búsqueda de indicios y fortalecimiento de… pic.twitter.com/nguPlv0Avg — MP de Guatemala (@MPguatemala) June 5, 2024

Diversas instituciones han desmentido información que circula en redes sociales en relación con Farruko Pop.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó que una imagen y un video que circulan en redes sociales, supuestamente mostrando a Pop Chocoj, en la morgue tras su fallecimiento, son falsos.

La Policía Nacional Civil (PNC) también desmintió la autenticidad de otros dos videos que circulaban en redes sociales, vinculados a Farruko Pop.

Uno de los videos mostraba a una persona recibiendo golpes. La PNC determinó que estos videos no tienen validez y uno de ellos tuvo su origen en El Salvador y ha estado circulando en la web durante más de dos años.

