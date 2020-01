Habilitan astillero naval del Ejército en Puerto Barrios valorado en Q44 millones

La grúa del astillero naval del Ejército de Guatemala tiene capacidad de carga de 430 toneladas. (Foto Prensa Libre: Dony Stewart)

Autoridades del Gobierno y de la Marina Nacional inauguraron este viernes 3 de enero un astillero naval en la Portuaria Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Izabal, el cual será utilizado para hacer reparaciones a los navíos del Ejército y a embarcaciones particulares.

TAMBIÉN LEA Ejército recibe el buque militar valorado en Q93 millones Mariajosé España 12 de noviembre de 2019 a las 04:39h

Ese proyecto, valorado en unos Q44 millones, fue financiado con fondos del Ministerio de la Defensa, según fuentes castrenses.

A la inauguración, en el Comando Naval del Caribe, asistió el presidente Jimmy Morales y altos mandos del Ejército, quienes resaltaron la importancia de contar con una estructura como esa en aras de promover el desarrollo tecnológico en términos de reparación y construcción de embarcaciones.

Juan Randolfo Pardo Aguilar, comandante de la Mariana de la Defensa Nacional, dijo que durante muchos años no se contó con un astillero naval como este, por lo que ahora se abre la posibilidad de promover el desarrollo económica de la región.

También lea: Sujeto habría herido con cuchillo a su esposa y matado a su cuñada que la defendía

Agregó que buscarán alianzas estratégicas con universidades y la industria local para aprovechar el equipamiento y la tecnología con la que cuenta el astillero, para que en un futuro guatemaltecos diseñen y construyan embarcaciones.

“El astillero naval estará generando respuestas tecnológicas que tendrán efectos en el sector educativo, tecnológico e industrial, siendo la base sobre la que se construirán las embarcaciones que nos permitirán tocar el horizonte. Las anteriores instalaciones de jefatura de mantenimiento de la Comando Naval del Caribe darán el espacio para que se desarrolle el astillero naval que signifique un salto a la excelencia y un avance tecnológico importante en la historia de la Marina de la Defensa Nacional”, dijo Pardo.

El presidente Jimmy Morales dijo durante el discurso de inauguración del astillero naval que, el Ejército ahora tienen la responsabilidad de construir embarcaciones. “No hay excusa ni pretexto para no hacerlo”, dijo el mandatario.

También lea: Sicarios persiguen y ultiman a hombre en Los Amates, Izabal

Morales agregó que la grupa del astillero está capacita para soportar 430 toneladas de peso, por lo que se podrá manipular cualquier tipo de embarcación.

Se declara enemigo

Durante su discurso, Morales señaló que “se logró lo que no se había pensado” y se declaró enemigo de los “enemigos del Ejército”.

“Para los enemigos del Ejército, pues hoy tienen un enemigo, se llama Jimmy Morales, simplemente porque admiro, respeto y apoyo al Ejército y si esa es la razón por la que no me quieren no me importa, un saludo cordial para esas personas”, dijo el mandatario.

Resolución ambiental

Carlos Rodas, delegado del Ministerio de Ambiente de Izabal, dijo que no tiene claro si la obra, construida en un Área Protegida, cuenta con la resolución ambiental, pero que se verifica si esta se canalizó a nivel central, pues en esa delegación no hay registro.

También lea: Trata de personas, una de las principales causas de embarazos en menores en Izabal

De no contar con ese documento se caería en una denuncia de parte del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, por incumplimiento legal, según el artículo 8 de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medioambiente, lo que podría significar una multa de entre Q5 mil y Q100 mil.

Contenido relacionado

Mujeres exigen cese de la violencia mientras se registran 18 asesinatos y 71 embarazos en niñas

Conmemoran aniversario de la beatificación de los mártires de Izabal

Setal, la reserva natural que cobija a grandes especies como el cocodrilo americano