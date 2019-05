Segundo día de bloqueo en Cantel y Zunil causa enojo y desesperación a personas afectadas

Agricultores de Zunil, cargaron sus verduras por varios kilómetros para trasladarlos a los mercados de la región. (Foto Prensa Libre: Mynor Toc)

Desde las 8 horas los vecinos bloquearon el paso en Las Rosas, zona 5, Quetzaltenango, Pasac II, Cantel y el peaje, Zunil, los comunitarios cerraron el paso con piedras, trozos de madera y volvieron a atravesar autobuses sobre la carretera.

En Zunil la violencia estuvo a punto de desbordarse porque maestros de cantel que se unieron al bloqueo de los líderes comunitarios que exigen la reparación de 12 kilómetro de carretera, no permitieron el paso de ningún vehículo.

Agricultores de Zunil y Almolonga que llevaban sus verduras en picops y camiones, en algunos casos, tuvieron que descargar el producto y trasladarlo en hombros a otro automotor que por el bloqueo estaba varado a una distancia de por lo menos dos kilómetros.

Nicolás Sánchez, agricultor de Almolonga, no logró convencer a los manifestantes para pasar un camión con verduras que necesitaba trasladar a Puerto Barrios. “Les estoy suplicando a los señores que dejen pasar solo la verdura, pero no quieren, la verdura es un producto perecedero y tengo que trasladarlo, ahí tengo invertido más de Q15 mil”.

Para Antonia Poz, agricultora de Zunil, el bloqueo de la carretera le impidió que la cosecha de zanahoria que recogió desde la 1 de mañana de este martes 28 mayo junto a su esposo y hermanos, no llegue al mercado de San Marcos.

“Da cólera, la gente no entiende –manifestantes–, nosotros somos campesinos, pero respetamos a la otras personas, es cierto que la carretera sirve, pero aquí afectan a gente trabajadora”, comentó Poz.

Con un canasto en la cabeza y una bolsa en la mano, María Pérez originaria de Mazatenango, camino un kilómetro con la venta de comida que todos los días prepara y traslada al mercado Minerva en Quetzaltenango. “El bus en que venía nos dejó allá abajo, llevo hora y media de atraso y dicen que no hay buses para Xela; hoy traje a mi mamá para me ayudara, pobre la viejita, solo vino a sufrir”, manifestó Pérez.

“Está bien que manifiesten, pero que no afecten al pueblo, la carretera si es necesaria, pero no afecten al pueblo, que vayan con el ministro, pero que no afecten al pueblo”, criticó Magdaleno Zacarías, originario de Retalhuleu.

Reanudarán trabajos

Julio Quemé, gobernador departamental, en conferencia de prensa efectuada en la Gobernación anunció que la empresa a cargo de la reparación de ruta Cito-180, reanudará los trabajos en domingo 2 de junio.

Según Quemé, la afianzadora a cargo del proyecto notificó al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) que la empresa se comprometió a continuar los trabajos en Cantel.

“Trasladamos esa información a los vecinos y esperamos que desbloqueen los tramos que tiene tomados”, detalló el funcionario.

Para mañana, 29 de mayo, se programó una reunión entre los vecinos, representantes de la empresa y del CIV en el edificio de Gobernación de Quetzaltenango.

