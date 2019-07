Colaborador eficaz del caso por corrupción en la Municipalidad de Quetzaltenango hizo varias aseveraciones

Jorge Ernesto Palomo Lepe habló durante varios minutos en el Juzgado de Mayor Riesgo de Quetzaltenango. (Foto Prensa Libre: María Longo)

Palomo habló como parte de un incidente que se tramita a solicitud de la defensa de Barrientos, previo a que hablara su abogado defensor, el colaborador eficaz dio un discurso que inició con un pasaje de La Biblia.

“El amor al dinero es la raíz de todos los males”, aseguró Palomo y agregó “no está apartado de esto, ya que el amor al dinero fue lo que llevó a cometer a cada uno de los que estamos aquí ciertos delitos”.

El colaborador y sindicado pidió perdón a los exfuncionarios públicos y constructores que son procesados.

“Yo no inicié este problema, yo no fui a poner el dedo a las personas, yo no quería perjudicar a nadie, a mi me llevó el señor Carlos Daniel Illescas López a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala en diciembre de 2013”, relató.

Según Palomo Illescas lo llevaría a la Cicig porque tuvo “serios problemas” con Barrientos, quien en ese momento fungía como alcalde.

“El mayor problema señor juez, fue que al señor Carlos Illescas le quitaron la presidencia de la comisión de infraestructura, que en ese momento era su mayor fuente de ingresos monetarios, esto que estoy diciendo lo vamos a corroborar más adelante con la intervención de mi abogado defensor”.

El colaborador también señaló a Illescas, exconcejal de Xela, de haber colaborado con la Cicig. “Quiero pedirle perdón a cada uno de los que se vieron involucrados y que piensan que por mi culpa están aquí, no tengo nada en contra de ellos. Yo no iba a ser el único colaborador eficaz en este caso”.

En el proceso, son parte de los sindicados Illescas y su madre María López Ixtabalán, exgobernadora de Quetzaltenango, quien según el colaborador fue la primera intermediaria entre él y la Municipalidad de Quetzaltenango.

Lea además: Ministerio Público decomisa 103 máquinas tragamonedas y detiene a 14 personas

De acuerdo con la fiscalía los involucrados en la red criminal habrían hecho fraude en más de 100 contratos para obras municipales, los constructores a cargo de los proyectos entregarían ciertas coimas a los funcionarios, según la investigación estas sumarian más de Q20 millones.

“Esto de pagar comisiones a los funcionarios públicos no es nada nuevo, esto no lo inventé yo, se da a nivel de la República de Guatemala. Ellos como funcionarios tenían la capacidad de priorizar los proyectos y asignarles fondos, después a través del presidente de la comisión de infraestructura él era el que tenia la capacidad de distribuir los proyectos con los constructores de su confianza, en este caso yo era el constructor de confianza”, informó.

Otro aspecto abordado por Palomo fueron los beneficios que obtendría por ser colaborador eficaz, en cuanto a este extremo, indicó que le garantizaron que no estaría en prisión y que su secretaria Ángela Barrios así como su tío Fredy Lepe, no tendría problemas.

Según informó, Barrios y Lepe le prestaron documentos personales para crear empresas que luego utilizaría para la supuesta red criminal.

Como parte de su exposición el sindicado señaló al abogado defensor Jefry Díaz de amenazarlo con demandas. El profesional interrumpió a Palomo para asegurar que es “falso”.

“Que haga su argumentación o declaración o lo que quiera hacer pero que no esté hablando cosas que no han pasado, yo no amenace a nadie y mucho menos que se pronuncie en forma directa”, dijo el abogado defensor del exsindico Carlos Pereira y del Constructor Julio Cesar Saj.

Palomo expuso al Juez Hugo Escalante documentos con propósito de señalar que en proyectos de otras municipalidades los empresarios implicados se habrían prestado la papelería para ofertar en obras y así asegurar que el proyecto les fuera asignado.

Ante las diversas interrupciones que tuvo Palomo por parte de los abogados defensores, el Juez Escalante indicó. “Esto no es un enfrentamiento personal, que se mantenga el orden”.

Por este caso, junto a Barrientos también están ligados a proceso, la exgobernadora López Ixtabalán, los exconcejales Carlos Illescas, Carlos Pereira, Carlos Prado y Maximiliano de León, así como el exsindico Carlos Pereira.

Además de los constructores Cástulo Domingo Cayax, Celso Sarceño González, Luis Menchú Maldonado, Marvin Rodas López, Werner Gudiel Domínguez, Willy Vásquez y Saj.

Otros integrantes del Concejo en el periodo del alcalde Barrientos, también fueron afectados por el proceso.

