Denuncian daños en obra que no ha finalizado

La mañana de este lunes 4 de noviembre repararon el columpio sofá que resultó afectado. (Foto Prensa Libre: María Longo)

El parque El Calvario, está ubicado en la zona 1 de Xela, frente al Cementerio General Municipal de Quetzaltenango, por esta razón, durante la celebración del Día de Todos los Santos incrementa el número de visitas en el sector.

Dalila Castro, representante del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de El Calvario, indicó que como resultado de la celebración tienen tres cámaras de seguridad dañadas, además adultos y niños utilizaron los juegos infantiles cuya fabricación no ha concluido, lo que afectó la obra.

“Para esta fecha vienen muchas personas a visitar el parque, lamentablemente no hicieron caso a las cintas de precaución que tenían los juegos que aún no se han inaugurado, las personas los utilizaron, los niños no tienen la culpa, son los padres de familia los que tendrían que decirles a los niños que no, pero lamentablemente hasta los padres de familia estaban subidos en los resbaladeros, considero que es falta de educación”, explicó Castro.

Los vecinos piden a las familias que visitan el sector que respeten el hecho que la obra no ha concluido, además solicitan a la municipalidad que supervise el material con el que se elaboran los juegos.

“Con lo que sucedió nos percatamos que el material está muy mal acabado, igual que la soldadura, quizás no somos profesionales en este caso pero con el hecho que se dañaron de un día para otro considero que el material no está bien, pedimos a la municipalidad que lo revise, es para resguardar a los niños”, aseguró.

En cuanto a las cámaras de seguridad dañadas, la representante del Cocode relató que el problema fue a causa de las ventas informales que se instalan en el lugar durante la celebración.

Lea además: Localizan con vida a turista alemán extraviado entre los volcanes de Fuego y Acatenango

“Hicieron conexiones, tengo fotos de las personas que se subieron a los postes, ellos hacen conexiones que debería hacer la empresa eléctrica. Ahora tenemos que repara las cámaras. Es lamentable porque para prevenir esto le habíamos pedido a la municipalidad apoyo y que resguardara el lugar, pero no nos hicieron caso, no hubo seguridad”, dijo.

De acuerdo con los trabajadores de la obra, los pobladores no respetan que los juegos aún no están listos y con la “pintura fresca” hacen uso de ellos.

“El uno de noviembre estuvieron usando estos juegos, nosotros les advertimos que no están en uso, las personas no entienden y se molestan, incluso una señora a la que un compañero le dijo que no se podía usar, porque la pintura estaba fresca, le dio una cachetada”, dijo Fernando Macario, albañil de la obra y quien fue designado por la empresa A.R. Constructora para dar la información.

El juego más afectado fue el columpio sofá, este necesitó se reparado. “Hemos tenido mucho problema, al decirles que no se pueden usar, nos alegan y nos maltratan, nos hicimos para un lado para evitar problemas. La verdad si lo han dañado, por lo mismo que no respetan”, expresó Macario.

De acuerdo con los trabajadores de la obra el material que utilizan es el adecuado pero los juegos son utilizados por adultos, además aseguraron que han tenido que pintar varias veces porque las personas no permiten que la pintura “se seque”.

María Menchú Morales, encargada del proyecto de rehabilitación de El Calvario, aseguró que los materiales utilizados para fabricar los juegos son los adecuados, aunque no preciso en el nombre de estos.

“Estamos verificando en relación a los daños que se dieron, principalmente en el columpio sofá, los señores contratistas argumentaron que ese elemento necesitaba algunas modificaciones, estaba de manera provisional, a pesar de que estaba perimetrado, las personas le hicieron daño, el contratista hizo las reparaciones respectivas. Se ha supervisado viendo que los elementos sean los adecuados y se apeguen a las especificaciones que realizó el Centro Histórico”, dijo la supervisora del proyecto.

La obra debía ser entregada el 30 de septiembre, pero debido a unos aspectos que se agregaron al proyecto el plazo se incrementó.

“Se hicieron algunos trabajos extras a petición de la encargada del Cocode, sería el contorno de la cancha, pero ya estamos en la fase de revisar los elementos para tener concluido el proyecto”, dijo Menchú.

Tres detalles de la obra

El proyecto rehabilitación del área de juegos del parque El Calvario tendrá un costo para la Municipalidad de Quetzaltenango de Q194 mil 600.

La obra para la rehabilitación del espacio infantil en el parque El Calvario fue adjudicada a la empresa A.R. Constructora, propiedad de Byron Abraham Argueta Elías, quien también le arrenda 15 camiones a la municipalidad de Quetzaltenango a un costo de Q10 millones 183 mil por un total de 21 meses, los vehículos son para la recolección de basura.

De acuerdo con las especificaciones del proyecto la obra incluye juegos infantiles, maquinas para gimnasio, adoquín para caminamiento y planchas de concreto.

Contenido relacionado

La reparación de la carretera entre Quetzaltenango y Zunil, ruta Cito Zarco, sería para el 2020

Palomo seguirá siendo el colaborador eficaz en el caso por corrupción en contra de “Mito” Barrientos y otros exfuncionarios

Manuel Rodas, el hijo predilecto de La Esperanza, festeja con su gente el título de la vuelta ciclística