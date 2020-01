Estas son las comisiones municipales en Quetzaltenango

Los integrantes del Concejo serán parte de 24 comisiones para abordar temas como electricidad, informática, drenajes, infraestructura, mercados, transporte, entre otros. (Foto Prensa Libre: María Longo)

En la primera reunión del Concejo 2020 – 2024, los integrantes definieron a puerta cerrada las comisiones con las que trabajarán y los funcionarios responsables.

LE PUEDE INTERESAR: Bochorno en la primera reunión del nuevo Concejo de Xela María José Longo 16 de enero de 2020 a las 12:15h

Para este año 2020 se tendrán 11 comisiones nuevas, una de estas es la de Guatecompras, que será presidida por el alcalde Juan Fernando López, quien informó que esta comisión tiene el propósito que exista “un responsable”.

“Para que todo sea transparente y nadie haga su jueguito, porque empieza a salir información que no debe salir, debemos procurar que todos los proyectos avancen y que no pase como la anterior comisión que todos andaban peleando porque no había responsable. Tienen que agilizarse porque si se dan cuenta ahí se han caído todos los eventos, entonces debemos darle una especial atención”, esto explicó el alcalde sobre la razón de la nueva comisión.

Lea además: Museo de la Cajita Feliz abre en Xela y expone 2 mil 700 juguetes de todas las épocas

El jefe edil también estará a cargo de la comisión de infraestructura, que aseguró, sabe “como se maneja”.

Comisiones

Finanzas

Presidente: Katia Minera, concejal primero.

Cultura, Educación y Educación Bilingüe

Presidente: Edgar Racancoj, concejal octavo.

Deportes y recreación

Presidente: Arturo Cifuentes, síndico suplente.

Haz de síndicos

Presidente: Mario Cifuentes, síndico primero.

Salud

Presidente: Ingrid Guzmán, concejal suplente segundo.

Infraestructura

Presidente: Juan Fernando López, alcalde.

Urbanismo y ordenamiento territorial

Presidente: Guillermo Ramírez, concejal sexto.

Construcción privada y vivienda

Presidente: Juan Carlos Villatoro, concejal noveno.

Fomento económico y relaciones internacionales

Presidente: Siefren Méndez, concejal quinto.

Ambiente y recursos naturales

Presidente: Fabiola Yxquiac, síndico tercero.

Fortalecimiento municipal, descentralización y participación ciudadana

Presidente: David García, concejal tercero.

Probidad

Presidente: Mario Cifuentes, síndico primero.

Derechos Humanos y paz

Presidente: Ingrid Guzmán, concejal suplente segundo.

De la mujer

Presidente: Fabiola Yxquiac, síndico tercero.

Abastos y mercados

Presidente: David García

Transporte

Presidente: Rodrigo Villatoro

Transito y policías de tránsito y municipal

Presidente: Jorge Luis Argueta, concejal segundo.

Energía eléctrica

Presidente: Jorge Luis Argueta, concejal segundo.

Aguas

Presidente: Rudy Soto, concejal cuarto.

Matrimonios

Presidente: Roberto Chang, concejal decimo.

Pueblos indígenas

Presidente: Edgar Racancoj, concejal octavo.

Informática

Presidente: Siefren Méndez, concejal quinto.

Drenajes

Presidente: David García, concejal tercero.

Guatecompras

Presidente: Juan Fernando López, alcalde

Horarios

Los concejales determinaron que continuarán con los horarios establecidos, agregaron que en enero podrían tener varias reuniones extraordinarias para adaptarse.

Contenido relacionado

Pobladores en Quetzaltenango opinan de lo que esperan de las nuevas autoridades municipales

Municipalidad de Xela gastó más de Q10 millones por los pagos de las dietas al Concejo que se despide

Alcalde de Xela utiliza su primer discurso para presentar el proyecto “bajo los rayos de luna”