HRO necesita Q10 millones más del presupuesto de este año para la compra de medicamentos

El requerimiento del hospital es para la compra de medicamentos. (Foto Prensa libre: María Longo)

En el 2019, al Hospital Regional de Occidente (HRO) se le asignó un presupuesto de Q228 millones, pero de acuerdo con el director del centro, Giovanni Ortega, se necesitan Q10 millones más para tener abastecimiento de medicamentos hasta marzo del 2020, que sería lo ideal.

“Se ha hecho un análisis para solicitar el apoyo presupuestario de Q10 millones más, queremos estar abastecidos hasta marzo del 2020, también se solicita porque hemos ampliado nuestros servicios como la sala de operaciones, teníamos siete quirófanos y ahora son 10, más uno de procedimientos, planeamos ampliar la sala de emergencias con 20 camas más, también ingresó nuevo equipo en el intensivo que absorberá diferentes materiales como sensores, entonces se solicita un apoyo presupuestario al Ministerio de Salud y de Finanzas”, dijo Ortega.

Agregó que por ahora la ejecución presupuestaria del 2019 se encuentra en un 78%, pero esperan el ingreso de un tomógrafo de Q3.8 millones y un fluoroscopio de Q1.4, además de otras maquinas que harían incrementar ese porcentaje.

“Nuestros niveles de seguridad son de tres meses, para una respuesta por un incidente necesitamos un abastecimiento de tres meses para poder responder, como por ejemplo un desastre natural u otra emergencia. Necesitamos más presupuesto porque a diferencia de otros hospitales consumimos más rápido, tenemos intensivos y más pacientes”, aseguró.

Ortega agregó que de no recibir la ampliación tendrían que “gestionar” en enero para ejecutar “rápido” el presupuesto del 2020 y así abastecer el hospital. “El abastecimiento podría empezar a caer en enero, no queremos correr el riesgo de quedar desabastecidos”, indicó.

Lea además: Acusada de matar a su esposo había denunciado que era víctima de violencia contra la mujer

Según la dirección del HRO el abastecimiento actual es superior al 80 por ciento. “Consideramos que no vamos a tener deudas, lo que queremos es no comprometernos a comprar más hasta tener la ampliación presupuestaria para terminar diciembre sin deudas”, dijo Ortega.

“En nuestro POA para el 2020 solicitamos un presupuesto de Q278 millones, serían Q50 millones más que el año actual, estamos a la espera de la decisión que tome el Congreso de la República, de no ser así vamos a quedarnos con el presupuesto establecido este año, eso nos limita otros proyectos de infraestructura como la construcción de una unidad materno neonatal que es la población que más atendemos, además nos impediría contratar más personal”, afirmó el director.

Pacientes y sus familiares sugieren a las autoridades priorizar la contratación de personal, sobre todo médico, así como adquirir equipo del que carece el centro, además de medicamentos.

“Para que nos atiendan es muy tardado, se necesitan más profesionales porque ahora tenemos que tener mucha paciencia, tendrían que contar con más médicos porque cada vez hay más usuarios”, afirmó Rafael Catalán, paciente de cirugía en consulta externa

Médicos y enfermeras que no se identificaron, señalaron que es necesario que las autoridades contemplen el espacio, porque es insuficiente.

“Las clínicas para atender a los pacientes son muy pequeñas, durante las mañanas en la consulta externa y en emergencia ya no caben los pacientes, el espacio físico no es suficiente para el incremento de pacientes en el hospital, se debería contemplar otro edificio tomando en cuenta el crecimiento de la demanda”, aseguró una enfermera que prefirió no identificarse.

Para Ana María Gómez, familiar de un paciente de oncología, las autoridades del hospital deben priorizar “necesidades” para tener “siempre” disponibles los medicamentos y tomar en cuenta la compra de equipos médicos para evitar que los pacientes acudan a los hospitales privados para realizarse exámenes.

De acuerdo con la dirección del HRO en el 2019 se contrataron 75 enfermeras, pero se necesitan 150 más, actualmente el hospital tiene una enfermera por cada cuatro pacientes del intensivo y en “encamamiento” de 6 a 10 pacientes por cada enfermera.

Por ahora el HRO tiene en ejecución el remozamiento del piso del lobby y de la consulta externa por Q828 mil, además de la primera fase del muro perimetral con un costo de Q77 mil, este proyecto recibe apoyo del Ejército de Guatemala.

Contenido relacionado

Quetzaltenango tendrá 44 vuelos comerciales al mes con una conectividad a Huehuetenango y Guatemala

Exreina de belleza ofrece una disculpa pública por un comentario racista que efectuó en una red social

Quetzaltenango tendrá 44 vuelos comerciales al mes con una conectividad a Huehuetenango y Guatemala