Madelyn Ventura pondrá pausa a su carrera en el futbol femenino de España

La futbolista estuvo un año en el futbol femenino de España donde mostró sus cualidades con el Zaragoza CFF (Foto Prensa Libre: Raúl Juárez)

Luego de tener una exitosa primera temporada en el extranjero, se conoció la noticia que la futbolista nacional, Madelyn Ventura, no continuaría con el Zaragoza CFF, de la Segunda División de España, club donde compitió la última temporada y anotó cuatro goles y siete asistencias.

La goleadora altense confirmó que no jugará en Europa esta temporada pese a tener dos ofertas concretas, aunque no detalle los motivos, especificó que es un asunto familiar, sin embargo dejó abierta la posibilidad para retornar al futbol español el siguiente año.

“Es cien por ciento definitivo que este año me quedo en Guatemala y regreso el próximo. Es decisión personal, no porque no hubieran ofertas, hubo dos acercamiento pero no quise volver este año por algo familiar”, explicó la jugadora de 23 años.

La futbolista no detalló las instituciones que le hicieron propuestas para su vinculación, pero afirmó que eran acercamientos serios los cuales tuvo que declinar para quedarse en Quetzaltenango.

“Fue una decisión difícil de tomar, pero sé que pronto vendrán nuevas cosas importantes en mi carrera. Se hizo un buen trabajo a pesar de ser mi primera experiencia en el extranjero y las puertas se quedaron abiertas”, recalcó la goleadora.

Ventura mantiene los entrenamientos con el Deportivo Xela, club que la catapultó al extranjero, y donde ha destacado en el futbol nacional siendo la goleadora de la Liga Femenina. Además la futbolista trabajó en el último morfociclo de la selección mayor del futbol femenino que dirige el técnico Amado Reyes.

La bicolor femenina se preparan para competir en la triangular centroamericana contra Panamá y Honduras en busca del primer lugar para luego avanzar la siguiente ronda en busca de un boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La competencia será entre el 4 y 8 de octubre.