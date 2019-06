Qué haría con Q100 millones

La exposición pretende hacer reflexionar a la población. (Foto Prensa Libre: María Longo)

Este sábado 8 de junio de 2019 se expuso en Casa No´j un montón de billetes y se cuestionó a los visitantes sobre lo que harían con Q100 millones. El 11 de mayo de 2019 en el Festival Ciudadano organizado por los colectivos Vos y Acciona Xela también se tuvo una exposición, en esa ocasión los peatones manifestaron lo que haría con el dinero.

Con los millones de Quetzales la mayoría de los niños construirían una casa para su familia o para obsequiarla a su mamá, además comprarían juguetes, motos y bicicletas, algunos menores de edad mencionaron la construcción de edificios y una niña compraría comida.

En el caso de los adultos las respuestas fueron variadas, algunos hicieron comentarios como “ya no trabajaría”, en otros casos la mitad sería para su familia y sueños personales, mientras el resto lo entregarían a proyectos sociales.

La exposición pretendía cuestionar a los pobladores sobre el fin que le darían a esta cantidad de dinero, además de hacerlos reflexionar sobre su voto y las personas a las que el próximo 16 de junio elegirán para los cargos públicos.

“Es un impacto visual fuerte porque una cosa es imaginar la cifra y otra verla, muchas veces tenemos que recurrir a esto para hacer conciencia en la población. Yo me debato en dos partes, no puedo omitir esa parte egoísta de decir con Q100 millones me voy de Guatemala, sobre todo con la situación en la que estamos”, dijo keren Escobar.

Niños opinan sobre lo que harían con Q100 millones, cantidad que se presume obtuvo de sobornos Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Este sábado se expone en Xela una obra sobre este caso de corrupción. pic.twitter.com/9Q9QlPDORh — elQuetzalteco (@elQuetzalteco) June 8, 2019

El artista también buscaba crear “indignación” en la población y que los vecinos conocieran más de este caso, que asegura es uno “de tantos”. Díaz percibe que hay “indiferencia” sobre la forma en que ciertas personas “toman” los recursos del país.

Aunque el propósito de la obra era exponer Q100 millones, obtener el papel periódico y hacer los billetes complicó la culminación, por esta razón se expusieron Q60 millones.

“En los últimos meses hemos recaudado papel periódico, no ha sido fácil porque no hay mucho, lo poco que hay la gente lo vende o lo usa, además de la indiferencia, cuesta que la gente reaccione, en las redes sociales todos comentan que buena idea, dale duro, pero en lo físico no hay mucha acción”, relató el artista.

Agregó que la exposición le deja varias reflexiones. “Ya no se lee tanto y la más importante, cómo es posible que cueste tanto juntar 100 millones de billetes de papel periódico pero si se pueda dar en dinero real, es un mensaje que me queda”.

El proyecto recibió el apoyo de la organización ciudadana Visión Legislativa. Quienes visitaron la obra pudieron observar el bulto de dinero así como un video en el que se explicaba el caso de Sibibaldi.

Además los participantes podían expresar en papeles su opinión o lo que harían con los “billetes”.

“Estuvimos en el parque central presentando el proyecto y la apatía era de los jóvenes, solo miraban el dinero, pero los niños y adultos se acercaban, los niños decían cosas para el bienestar de su familia, había gente que decía arreglo mi casa, me compro cosas y lo que sobre lo reparto, otros pensaban en repartirlo entre las personas con necesidad o para reparar las calles”, relató Angie Díaz, integrante del colectivo Visión Legislativa.

