Vecinos piden a la municipalidad que termine obra que solicitaron desde hace siete años

Representantes de los vecinos acudieron este lunes 27 de mayo de 2019 a la Municipalidad de Quetzaltenango para pedirle al alcalde que se “agilicen” los trámites para completar el proyecto y que se pavimente el camino en su totalidad.

“Venimos con el alcalde a solicitarle que viabilice el proyecto porque se solicitó hace varios años, la municipalidad anterior solo nos hizo una fracción de 150 metros pero hace falta la otra mitad. Estos se hicieron hace siete años y desde entonces hemos luchado sin tener eco”, indicó Isaac Pisquí, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de la zona 4.

Agregó que en el sector hay “niños” y “adultos mayores” así como personas con discapacidad a quienes se les dificulta desplazarse. “La pobreza afecta la salud hay muchas personas minusválidas y con muletas, se les dificulta caminar cuando el camino está lleno de zanjones. Además nos da pena la tierra que baja cuando llueve y cuando no hay agua el polvo es un foco de infección para los vecinos”, relató.

De acuerdo con afectados el problema también repercute en otros vecinos del Barrio San Bartolomé porque cuando llueve la correntada de agua arrastra tierra y piedras que complican las inundaciones en el sector.

“Cuando llueve el agua arrastra las piedras y tierra, se hacen zanjones y ya no podemos pasar. El proyecto está desde hace muchos años pero solo se hizo la mitad. Ahora nosotros solicitamos que se culmine la pavimentación pero de no poderse entonces que nos donen 5 mil adoquines y nosotros estamos dispuestos a apoyar para que se agilice y se termine el problema”, explicó Magda Monzón.

Vecinos del lugar informaron que ya recibieron propuestas de candidatos a la alcaldía para darles mil adoquines, además le prometerían que de ganar, repararían la calle y cambiarían el drenaje del sector, los afectados no precisaron en el nombre de los candidatos que se han acercado al sector para hacer promesas sobre la necesidad que estos tienen.

Vecinos de la 3a. avenida, zona 4, piden a la municipalidad que termine la pavimentación de la carretera, aseguran que constantemente las tuberías se dañan por estar expuestas. El proyecto lo solicitan desde hace siete años.

“Esta calle conduce a la salida de la ciudad hacia Almolonga, pero el camino está muy mal, el drenaje a flor de tierra. Lamentablemente en el periodo de don Mito Barrientos esto quedó aprobado, pero como no salió electo no se completó, ojala el alcalde actual haga énfasis y nos deje aunque sea esto de recuerdo. Porque la municipalidad no solo es el centro, también las orillas de la ciudad”, afirmó Carlos Leiva, vecino del sector.

Los inconformes manifestaron estar dispuestos a colaborar con “la mano de obra” pero piden a la municipalidad que les brinde el material.

El alcalde Luis Grijalva indicó que consultaría a la Dirección Municipal de Planificación (DMP) sobre el estado del proyecto.

“Este es un proyecto que inicia con la solicitud de los vecinos desde el 2013, de setos hay muchas solicitudes de hasta 10, 12 años”, afirmó el alcalde, agregó que se revisará “el estatus” de este proyecto y posteriormente se le informará a los vecinos.

