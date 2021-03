Retalhuleu suspende las clases presenciales de todos los niveles para frenar contagios de covid-19

Autoridades de salud informaron que 494 casos se han confirmado positivos en Retalhuleu. (Foto: Victoria Ruiz)

Retalhuleu suspendió las clases presenciales ante el repunte de casos de coronavirus en el departamento, tanto que en Huehuetenango las autoridades cuestionan el modelo de regreso a clase porque ningún establecimiento cumple totalmente con los protocolos sanitarios.

El pasado 22 de febrero fue inaugurado de forma presencial el ciclo lectivo 2021 del sector público de Retalhuleu, pero la última actualización del Semáforo de Alertas del Ministerio de Salud evidenció el incremento de contagios de covid -19 a nivel departamental, por lo que las actividades educativas presenciales fueron suspendidas en siete municipios para el resguardo de la salud tanto de estudiantes y docentes.

Autoridades departamentales de educación indicaron que el 5 de marzo el Ministerio de Educación emitió la circular 04-2021 en donde establece nueva tonalidad del color naranja, que consiste en el promedio casos, es decir, cuando este promedio se encuentra en 6.5 o más, es necesario suspender todo tipo de actividad educativa presencial.

La Dirección Departamental de Educación tomó la decisión de suspender las clases presenciales en todos los centros educativos, incluyendo cooperativas, telesecundarias, oficiales y establecimientos privados durante 15 días mientras se da la próxima actualización del semáforo, según el supervisor de colegios, Miguel Armas.

“Esto no significa que se suspendan las clases, éstas deben continuar, pero bajo la modalidad a distancia, algunos establecimientos utilizarán el internet o herramientas tecnológicas y otros emplearán las guías para hacer la entrega educativa y esperamos que en la próxima actualización ya estemos en naranja para continuar con el modelo híbrido o semipresencial”, manifestó Armas.

Los municipios Retalhuleu, San Sebastián, San Martín Zapotitlán, Champerico y El Asintal, se encuentran en alerta naranja y trabajarán de forma virtual y a distancia, mientras que San Felipe y Nuevo Carlos que están en color rojo tienen cerrados en su totalidad los establecimientos. En el caso de San Andrés Villaseca y Santa Cruz Muluá que están en alerta amarilla, continuarán con normalidad sus labores educativas.

“Tenemos 18 escuelas, dos urbanas y 16 rurales, al encontrarnos en alerta roja hemos suspendido clases, vamos a evaluar en los próximos días la situación para trabajar a distancia, dependerá de los informes de Salud Pública, pero de momento estamos a cero actividades escolares y queremos evitar poner en riesgo a nuestra comunidad escolar, la situación es crítica” expresó José Barrios, supervisor educativo de San Felipe.

En Nuevo San Carlos que también se encuentra en alerta roja, autoridades educativas del municipio indicaron que, siguiendo el protocolo del Mineduc, las clases en los 43 establecimientos de nivel preprimario y primario serán a distancia y utilizarán las guías de estudio hasta el cambio de alerta.

“Siempre fue una posibilidad el suspender las clases según el color del semáforo, como parte del sector educativo privado debemos acatar órdenes y estas medidas son vitales para el resguardo de los niños y docentes de todas las instituciones”, concluyó Enrique Arévalo, coordinador de nivel primario y ciclo básico de Colegio.

Nuevos contagios en Huehuetenango

El regreso a clases fue apresurado pues en la mayoría de las escuelas no hay cómo cumplir los protocolos sanitarios, según autoridades del Área de Salud de Huehuetenango, que confirmaron que ya son 21 los maestros contagiados con covid-19.

Juan Francisco Robles, director del Área de Salud, explicó que Chiantla es donde más docentes se han contagiado, aunque todos están estables y aunque se recuperan en su casa cree que volver a clases con estudiantes ha influido en el aumento de casos.

Refirió que como lo advirtieron era un riesgo que los alumnos volvieran a las aulas, los casos positivos detectados en maestros es producto de eso. “En los tiempos libres es donde se tiene mayor riesgo porque se quitan la mascarilla y comen, por eso no es recomendable que se reúnan” dijo.

Agregó que esta semana siete municipios pasaron de alerta naranja a roja, ocho están en naranja y 20 en alerta amarilla.

El funcionario señala que hay hospitales privados, laboratorio de referencia del Área, los puestos centinela donde hay una positividad del 15 por ciento, esto ha generado un incremento de casos a esto se suma el repunte de pacientes en el intensivo del Hospital Regional donde hay una ocupación del 67 por ciento.

Monitorean escuelas

Gustavo Bermúdez, jefe de Saneamiento Ambiental del Área de Salud explica que en 90 escuelas oficiales e institutos básicos y diversificados de la cabecera se realizaron inspecciones y ninguno cumple con el cien por ciento de los protocolos establecidos.

Las mayores deficiencias son por falta de agua y pocos servicios sanitarios lo que es básico para que puedan funcionar las escuelas pues no se puede pedir lavado constante de manos si no se tiene el vital líquido. Otro de los factores es que no se cuenta con todo el equipo de protección ni los insumos para realizar la desinfección de los edificios escolares.