Resolución judicial pone fin a conflicto entre bomberos municipales de Antigua Guatemala

Marcelo Valle, abogado de la Asociación Pro Bomberos Municipales de Antigua Guatemala, notifica a un grupo de socorristas sobre la resolución judicial. (Foto Prensa Libre: Julio Sicán)

La Asociación Pro Bomberos Municipales de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, retomó la representación legal de la estación de la Ciudad Colonial luego de que una juez así lo ordenara; además, uno de los oficiales fue ligado a proceso penal.

El conflicto entre socios y personal operativo comenzó el 22 de noviembre del 2017, cuando la Asamblea General Extraordinaria destituyó a Edy Rodríguez como secretario de la Asociación y oficial de la estación por aparentes actos anómalos; sin embargo, este no acató el acuerdo y junto a un grupo de socorristas se apoderaron de la entidad hasta que una orden judicial ordenó lo contrario.

La jueza de Primera Instancia Penal, Lidia Rubí Pérez Figueroa, argumentó que existen indicios para ligar a proceso a Rodríguez por usurpación de funciones y apropiación y retención indebida; además, le ordenó entregar la estación durante los 10 días siguientes a la fecha de la resolución.

Nur Arévalo, mayor de bomberos municipales, recuerda que la asamblea general en el 2017 decidió hacer un cambio administrativo en la comandancia de esa estación, pero hubo resistencia para entregar el cargo por parte de Rodríguez, lo que condujo a la persecución penal.

La resolución de la juzgadora consiste en que el sindicado debe entregar el equipo operativo al nuevo comandante, Pablo Solís, para reanudar las operaciones de auxilio a favor de la comunidad.

Arévalo explicó que la estación de Antigua Guatemala fue fundada en el 2003 por un grupo de oficiales que dieron paso a la creación de la Asociación Pro Bomberos Municipales, propietaria de los bienes de esa entidad.

Representación legal

Marcelo Valle, abogado defensor, comentó que la juzgadora también dictó medida sustitutiva en contra de Rodríguez, las cuales consisten en arresto domiciliario, firmar el libro de asistencia cada 15 días en la agencia fiscal de Antigua Guatemala, prohibición de acercarse a la estación luego de entregar el cargo y pagar una fianza de Q1 mil.

Agregó que el acto conclusivo se llevará a cabo el 20 de diciembre del 2019 a las 15 horas y la audiencia de etapa intermedia se fijó para el 6 de enero del 2020 a las 9.00 horas.

“Todo esto significa que la Asociación Pro Bomberos Municipales tiene la representación legal de la estación”, dijo el abogado.

Pablo Solís, comandante ejecutivo de la estación, dijo que están listos para cubrir cualquier emergencia.

“Comenzaremos de nuevo para trabajar y servir a la comunidad antigüeña como el deber lo demanda”, dijo Solís.

En tanto, Edy Rodríguez admitió los cargos que la jueza le impuso y dijo que en término de 10 días entregará la estación con su respectivo inventario.

“Voy a entregar la estación porque no quiero más problemas, aunque puedo apelar la resolución de la jueza no lo haré porque ya me cansé”, manifestó.

Recuerda que fueron 14 años de servicio a favor de la comunidad antigüeña sin esperar ninguna remuneración, porque su trabajo como bombero será “siempre por vocación a favor de los que lo necesiten”.

La comuna antigüeña aportaba cada mes Q8 mil a la estación, pero debido al conflicto legal se decidió suspenderlo.

