Conozca a los pintores sololatecos que colocaron simbólicamente una estrella en el Paseo de la Fama

Se trata de los hermanos Lorenzo y Pedro Cruz Sunú de San Pedro La Laguna, Sololá, quienes provienen de una familia de agricultores y su abuelo paterno despertó en ambos el amor por la pintura.

Ahora, sus obras se exhiben en varios países, donde por medio de su arte destacan la cultura y tradiciones guatemaltecas.

Con emoción, Pedro manifestó que uno de sus clientes en Los Ángeles, California, les obsequió una estrella para que la colocaran simbólicamente por unos minutos en el Paseo de la Fama, esto como agradecimiento por dar a conocer lo bueno que tiene Guatemala.

“La cultura no está muerta”

Pedro afirmó que el camino no ha sido fácil para dar conocer su arte, pero junto a su hermano Lorenzo no se han dado por vencidos para seguir adelante. “La cultura no está muerta”, externó.

Dijo que la estrella la recibieron hace 10 días en Los Ángeles, donde impartieron talleres de pintura; sin embargo, han exhibido su arte en varios estados de Estados Unidos, entre estos Oregón y Nueva York.

Además, en México tienen una galería de arte y sus pinturas son compradas por un coleccionista que las exhibe en Israel, para dar a conocer la cultura guatemalteca.

Pedro señaló que recibir apoyo ha sido un tanto difícil, aunque resaltó que fuera del país han encontrado personas que admiran y valoran el arte.

Reciben apoyo

Bella Guatemala Travel apoya a ambos pintores en distintos aspectos, con el fin de que se movilicen para promocionar su arte. También otras organizaciones les brindan respaldo.

Pedro y Lorenzo trabajan la pintura al óleo con la técnica en relieve.

El pintor recordó que su abuelo paterno Pedro Cruz elaboraba tejidos de forma artesanal y los colores de estos llamaron la atención de ambos y eso les despertó la motivación por ser pintores.

Si usted desea apreciar o comprar las obras de arte de estos guatemaltecos, los puede visitar en su galería en San Pedro La Laguna, Sololá. También contactarse por medio de la página de Facebook Galería de Arte Cruz Sunú.