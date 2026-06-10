“Debo ser estúpido”: la declaración de Deschamps tras las críticas a Mbappé previo al debut de Francia en el Mundial 2026

El próximo 16 de junio la selección de Francia tendrá su debut contra el Mundial 2026 contra Senegal, y las expectativas caen sobre sus figuras más relevantes, una de ellas es Kylian Mbappé.

En medio de la preparación de Francia para su debut mundialista, uno de los delanteros más relevantes del mundo y del Real Madrid ha recibido críticas, además de altas expectativas sobre su rendimiento.

Muchos señalan a Mbappé de que no cumplirá en el Mundial 2026, no solo por la temporada anterior del Real Madrid en donde no lograron conseguir un título, sino por las otras estrellas que cuenta la selección, como Ousmane Dembelé y Michael Olise.

Ante estas críticas, el técnico de Francia, Didier Deschamps dio declaraciones para defender a Mbappé y donde reafirmó su confianza puesta al delantero.

Uno de los momentos que causó impresión de las declaraciones de Deschamps fue en el momento en que dijo que "debía ser estúpido" de colocar al delantero en la posición central, así como otros puestos, como lateral izquierdo.

#FÚTBOL ⚽️



¡SOBRE MBAPPÉ!#ESPNMundial - Didier Deschamps, entrenador de Francia, habló de la posición de Mbappé de cara a la #FIFAWorldCup.https://t.co/6Wkv1Xq1WC — ESPN Ecuador (@ESPNEcuador) June 10, 2026

"Debo ser estúpido, y debe haber habido muchos entrenadores estúpidos que lo han puesto en el centro del ataque", dijo Deschamps ante la sorpresa de los presentes.

Además, las declaraciones de Deschamps suceden luego de que se reportara un supuesto ambiente de tensión en el vestuario de Francia.

🤔 Deschamps y la posición de Mbappé en el campo.



"Los entrenadores que lo ponen de 9 deben ser estúpidos"#LaDAZONETA pic.twitter.com/8oLukp71jA — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 10, 2026

Esto debido a que existen rumores de que Ousmane Dembelé le habría exigido a Kylian Mbappé un mayor compromiso y rendimiento para que pueda alinearse al compromiso del equipo.

La supuesta tensión se vio incrementada por un video en donde supuestamente se veía la relación entre Mbappé y N'Golo Kanté y cómo estaba presuntamente rota.

A pesar de las críticas y señalamientos a Mbappé, sus números lo respaldan como uno de los delanteros más letales de los últimos tiempos. En la última temporada con el Real Madrid el francés aportó 42 goles en 44 partidos.

Además, Mbappé buscará convertirse en el máximo goleador de Les Bleus, puesto que actualmente lo ocupa Olivier Giroud, con 56 tantos.

Lea también: Francia posee el plantel más valioso del Mundial 2026 y supera los US$1,500 millones













