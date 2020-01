El Real Madrid y otras celebridades dan emotiva despedida a Kobe Bryant

Los jugadores del equipo merengue homenajearon, formados en círculo, a la exestrella de Los Angeles Lakers antes de empezar a preparar su partido de octavos de Copa del Rey contra el Zaragoza (2ª división) del miércoles, informó este lunes el club merengue.

El capitán del conjunto madridista, Sergio Ramos, rindió su particular tributo saltando al terreno de entrenamiento con una camiseta de Bryant y el número 10 que lució con la selección de Estados Unidos, según una imagen publicada por el Real Madrid.

El equipo blanco ya había publicado el domingo un comunicado mostrando sus condolencias por “esta pérdida que ha conmocionado al mundo del deporte”.

Bryant murió el domingo 26, junto a otras ocho personas, entre ellas, Gianna, una de sus hijas de 13 años, al estrellarse en el helicóptero en el que viajaban en unas colinas cercanas a Calabasas, en el sur de California.

Su fallecimiento desató una cascada de mensajes de condolencias procedentes de todos los ámbitos y de todo el mundo.

El tenista español Rafael Nadal, tras el partido ganado este lunes al australiano Nick Kyrgios, señaló que el fallecido Kobe Bryant ha sido “una referencia para tanta gente”, además de indicar que aún no ha podido hablar con su amigo Pau Gasol, pero que se imagina lo triste que estará por lo acontecido.

“Kobe ha sido una referencia para tanta gente y yo también he crecido viendo títulos de la NBA con él”, agregó Nadal, tras decidir ponerse una gorra de Los Angeles Lakers para dar la rueda de prensa posterior a su partido como homenaje al ganador de cinco anillos NBA.

Desde el presidente Donald Trump y su antecesor Barack Obama hasta las máximas figuras del baloncesto y otros deportes como el futbol, y también del ambiente artístico, se mostraron en shock por el deceso de quien es considerado una de las mayores estrellas en la historia del básquetbol.

Remembering Kobe Bryant tonight while we honor music in the house that he built. Thank you @aliciakeys and @BoyzIIMen for the tribute. 🙏 pic.twitter.com/lKlml9gF8H

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 27, 2020