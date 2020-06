Esta es la razón por la que Vanessa Bryant bloqueó perfiles de fans de Kobe en Instagram

Vanessa y Kobe Bryant se conocieron en noviembre de 1999. (Foto Prensa Libre: Instagram Kobe Bryant)

Vanessa, viuda de Kobe Bryant, quien falleció el pasado 26 de enero junto a su hija Gianna en un accidente de helicóptero, convirtió su perfil de Instagram en privado y bloqueó páginas de seguidores del exjugador de los Ángeles Lakers.

Para evitar cualquier tipo de malentendido con los fans de Kobe Bryant, Vanessa utilizó su plataforma para explicar por qué restringía el acceso a su cuenta y por qué decidió bloquear algunos perfiles.

“Muchas gracias por todo el amor. Desafortunadamente Natalia (hija de Kobe y Vanessa) y yo hemos tenido que bloquear páginas de fans porque ha sido muy difícil conectarse y ver constantemente fotos de nuestros queridos Gigi y Kobe“, escribió Vanessa Bryant.

De igual manera, Vanessa recalcó que no lo hizo con malas intenciones. “Bloquear páginas de fans ha ayudado a cambiar el algoritmo. Los amamos a todos, pero por favor entiendan que tenemos que hacer esto para nuestro propio proceso de sanación, no porque no apreciamos su amor💜”.

La viuda de Kobe estuvo compartiendo con sus seguidores después de la muerte de la leyenda de la NBA. Utilizó Instagram para expresar su tristeza por la pérdida de su esposo y de su hija Gianna.

En esta misma red social, le dedicó un emotivo mensaje a Kobe Bryant por su aniversario de bodas el pasado 19 de abril; de igual manera lo hizo el 14 de febrero, para el Día del Cariño.

Aunque esa había sido su red social predilecta para estar conectada con los seguidores de ‘Black Mamba’ y el dolor provocado por la ausencia de Kobe y Gianna, Vanessa decidió hacer una pausa.