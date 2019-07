Ewan gana la undécima etapa del Tour con un esprint de ‘foto finish’

Ewan, que participa por primera vez en el Tour, remontó ‘in extremis’ al holandés Dylan Groenewegen (Jumbo), vencedor el viernes en la séptima etapa. La ‘foto finish’ decidió el vencedor del día, tras un pulso final muy igualado.

El australiano de 25 años, uno de los corredores de menor estatura (1,65 metros) del pelotón, había vencido ya en etapas en el Giro de Italia y la Vuelta a España. Ganando esta etapa en el Tour completa un pleno de triunfos en las tres grandes rondas.

En esta etapa, disputada en un día soleado, la escapada lanzada desde la salida de Albi reunió cuatro corredores, el belga Aimé De Gendt y tres franceses, Lilian Calmejane, Anthony Perez, Stéphane Rossetto.

A falta de treinta kilómetros se dio una caída de varios corredores, que provocó el abandono del veterano holandés Niki Terpstra, dañado en el hombro derechos.

El colombiano Nairo Quintana y el australiano Richie Porte se vieron frenados y retrasados, pero luego pudieron reenganchar con el pelotón.

