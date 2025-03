Justicia española anula condena a Dani Alves por violación ante pruebas insuficientes

En un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) informó que los cuatro jueces del tribunal de apelaciones decidieron por unanimidad dar la razón al exfutbolista y anular una sentencia condenatoria en la que hallaron vacíos, imprecisiones, inconsistencias y contradicciones sobre los hechos, la valoración jurídica y sus consecuencias.

El tribunal de apelaciones habló también de insuficiencias probatorias en la sentencia y describió el testimonio de la denunciante como no fiable. No obstante, tampoco afirmó que la versión verdadera de lo que ocurrió fuera la de Alves, sino que la acusación no quedó suficientemente acreditada.

Por ello, los jueces absolvieron al exjugador del Barcelona, de 41 años, que ya estaba en libertad condicional a la espera de la resolución del recurso, y anularon las medidas cautelares.

“Estamos muy felices. Es inocente y se ha demostrado. La justicia ya ha hablado”, dijo a la radio RAC1 la abogada de Alves, Inés Guardiola, que se encontraba con él.

“Ha sido muy emocionante”, añadió.

Los hechos ocurrieron en los baños de una discoteca de Barcelona el 31 de diciembre de 2022, cuando Alves pasaba unos días en la ciudad tras regresar del Mundial de Catar, que disputó con Brasil, y antes de reincorporarse al equipo de los Pumas, en México.

Alves ingresó en prisión preventiva en enero de 2023, poco después de los hechos, y fue finalmente condenado el 22 de febrero de 2024. El 25 de marzo de 2024 salió en libertad condicional, tras 14 meses, a cambio del pago de una fianza de un millón de euros.

Divergencia entre lo relatado y lo ocurrido

El tribunal de apelaciones rechazó los recursos de la fiscalía, que pedía aumentar la pena a nueve años, y de la acusación particular, que solicitaba 12 años.

Alves y la denunciante se conocieron en una parte reservada de la discoteca. El deportista estaba allí con un amigo, y la denunciante, con una prima y una amiga.

Tras invitarlas a champán, Alves habría convidado a la joven a entrar en otra área exclusiva donde había un pequeño baño, en el que ocurrieron unos hechos sobre los que ambos discreparon en el juicio.

La primera parte del encuentro, cuando ambos se conocieron, quedó grabada por las cámaras de seguridad del establecimiento, pero no la segunda, la del presunto delito en los baños.

La sentencia original constató que el relato de la mujer sobre los hechos que estaban grabados no se correspondía con lo que se veía, pero dio credibilidad a los hechos ocurridos fuera de cámara porque el relato era coherente y por las lesiones que presentaba.

Sin embargo, el tribunal de apelaciones estima que la divergencia entre lo relatado por la denunciante y lo realmente sucedido compromete gravemente la fiabilidad de su relato.

Asimismo, estima que las insuficiencias probatorias que se han expresado conducen a la conclusión de que no se ha superado el estándar que exige la presunción de inocencia.

Presidente de Brasil criticó a Alves

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se pronunció sobre el caso Alves cuando este quedó en libertad condicional, criticando la existencia de una justicia para ricos y otra para pobres.

Un tribunal de apelaciones español anula la condena de 4 años y 6 meses de cárcel por agresión sexual al exfutbolista brasileño Dani Alves, informa el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) #AFP #AFPdeportes pic.twitter.com/p8GVBaR09b — Agence France-Presse (@AFPespanol) March 28, 2025

“Vemos que Daniel Alves puede ser liberado previo pago. Aprendí en Pernambuco, cuando era pequeño, que una persona que poseía 20 contos de réis no iba a prisión. Esto sigue siendo así”, lamentó el mandatario en marzo de 2024.

“El dinero que tiene Daniel Alves, el dinero que alguien podría prestarle, no puede redimir la ofensa de un hombre hacia una mujer que él violó”, agregó.