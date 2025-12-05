Mundial 2026: cuál es el “grupo de la muerte” y qué países lo conforman

Mundial 2026: cuál es el “grupo de la muerte” y qué países lo conforman

En cada edición mundialista existe un concepto que siempre llama la atención en la fase de grupos, y es el denominado "grupo de la muerte".

FIFA World Cup 2026 Final Draw

Los grupos se muestran al final del sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Kennedy Center de Washington DC, EE. UU., el 5 de diciembre de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)

Este 5 de diciembre se llevó a cabo el sorteo del Mundial del 2026, en el que por fin se conocen los países que conforman los 12 grupos y los enfrentamientos que se verán en el torneo deportivo que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.

Aunque aún falta definir las seis selecciones que podrán clasificar a la cita mundialista mediante el repechaje, la emoción ya comenzó, más por ver los próximos partidos que se disputarán en junio del 2026.

En varias ediciones mundialistas ha existido un concepto muy popular: el denominado “Grupo de la Muerte”, término que se usa para referirse a uno de los grupos donde hay dos o más selecciones fuertes o que figuran entre las favoritas para ganar la competición.

Por ello, es difícil pronosticar qué selección puede avanzar a la siguiente ronda del Mundial.

En esta edición del 2026 no es la excepción, aunque sí ha habido cierto debate para determinar qué grupo tiene selecciones con posibilidades equilibradas de avanzar a la siguiente fase.

Sin embargo, hay un consenso general en que los grupos considerados “de la muerte” son dos: el grupo I y el grupo L.

El grupo I lo integran Francia, Senegal, Noruega y el ganador del repechaje, en el que podría clasificar Irak, Bolivia o Surinam.

Este grupo está encabezado por la selección de Kylian Mbappé, quien demostró un gran rendimiento en el Mundial del 2022 al llegar a la final contra Argentina. Noruega llama la atención por contar con Erling Haaland, uno de los máximos goleadores de la temporada.

Por otro lado, el grupo L está conformado por Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana.

Tanto Inglaterra como Croacia han demostrado estar en un buen nivel, sobre todo la selección liderada por Luka Modric, que sorprendió al quedar subcampeona en el 2018.

Panamá es la representante centroamericana en esta edición del Mundial, y Ghana es recordada por su gran participación en el 2022.

