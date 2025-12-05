Panamá conoce su destino en el Mundial 2026: Grupo L con rivales de peso

Este viernes se realizó en Washington el sorteo oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Norteamérica del 11 de junio al 19 de julio, y los 42 equipos clasificados conocieron su camino en la justa mundialista, a falta de seis boletos que se definirán en el repechaje en el mes de marzo.

Entre los protagonistas del sorteo estuvo la Selección de Panamá, que logró su clasificación de manera dramática en las eliminatorias de la Concacaf, donde compartió grupo con Guatemala, El Salvador y Surinam.

El equipo dirigido por el danés Thomas Christiansen llegó al sorteo ubicado en el bombo 3, consciente de que enfrentaría un reto mayúsculo en su segunda Copa del Mundo.

El destino no fue benévolo con los canaleros: quedaron ubicados en el Grupo L, junto a tres rivales de peso, dos de ellos con gran jerarquía en Copas del Mundo:

Inglaterra , potencia europea y una de las grandes favoritas al título , rival al que Panamá ya enfrentó en su primera participación mundialista en Rusia 2018.

, potencia europea y una de las grandes favoritas al título , rival al que Panamá ya enfrentó en su primera participación mundialista en Rusia 2018. Croacia , subcampeona en 2018 y liderada por el histórico Luka Modric , quien disputará su último Mundial.

, subcampeona en 2018 y liderada por el histórico , quien disputará su último Mundial. Ghana, una selección africana con tradición y talento que promete dar pelea.

Este será el segundo Mundial en la historia de Panamá, tras su debut en 2018, y nuevamente se medirá ante Inglaterra, reviviendo recuerdos de aquella primera experiencia. El reto para los dirigidos por Christiansen será complicado, en un grupo que será uno de los más difíciles del certamen.

Grupo L

Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá

Por su parte, la selección de Surinam, que también compartió grupo con Guatemala en la fase anterior, logró adjudicarse el repechaje del Grupo B, en dónde en caso de imponerse y ganar el repechaje intercontinental, el conjunto surinamés se medirá ante rivales de gran jerarquía en el Mundial: Francia, Noruega y Senegal serian su rivales de grupo.