Deporte Internacional
“No es mi trabajo hablar”: la reacción de Yan Diomandé, jugador de Costa de Marfil, tras ganar ante Ecuador en el Mundial 2026
Yan Diomandé, jugador de Costa de Marfil, se mostró visiblemente molesto ante los medios tras la victoria de su equipo ante Ecuador en el Mundial 2026.
Yan Diomande (i) de Costa de Marfil disputa el balón con Piero Hincapie de Ecuador este domingo, durante un partido del grupo E del Mundial de la FIFA 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)
La selección de Costa de Marfil comenzó con buen pie su participación mundialista al lograr el pasado 14 de junio una victoria por 1-0 ante Ecuador, lo que la coloca en la segunda posición del Grupo E, solo por detrás de Alemania.
Sin embargo, más allá del triunfo del equipo, la atención se dirigió hacia el joven futbolista de 19 años Yan Diomandé debido a su reacción ante las numerosas preguntas de los medios en la denominada zona mixta.
El futbolista, quien había sido nombrado mejor jugador del encuentro, se mostró visiblemente molesto por la insistencia de los periodistas para que respondiera sus preguntas.
Diomandé, ya visiblemente fastidiado, dijo entre risas que "ya había hablado demasiado" y que no era su obligación responder a las preguntas de los medios.
"¡Ya he hablado diez veces, no es mi trabajo hablar!", dijo Diomandé, cuya respuesta se volvió viral rápidamente.
Según medios como Infobae, tras sus declaraciones, Diomandé reveló que atraviesa un "periodo personal bastante complejo", lo que le añade más "fatiga física" a la que ya tiene debido a la exigencia de la competición mundialista.
Diomandé también afirmó que había recibido críticas recientes y que las personas desconocen lo que los jugadores tienen que afrontar fuera del terreno de juego, en alusión, sobre todo, a problemas familiares.
"Tienen derecho a juzgarme, me pagan por jugar al fútbol", afirmó el joven futbolista.
A pesar de la polémica, Diomandé fue determinante en la victoria de Costa de Marfil frente a Ecuador, ya que, según información de la FIFA, registró más toques, creó más ocasiones de gol y ganó más duelos que cualquier otro jugador del encuentro.
Con ello, Costa de Marfil se ubica en la segunda posición del Grupo E, a la espera de su próximo encuentro contra Alemania.
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