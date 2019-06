Elizabeth Zamora anuncia su retiro, pero buscará seguir inspirando a futuras generaciones de taekwondoístas

View this post on Instagram

He estado postergando esta publicación por algún tiempo porque toca partes muy sensibles, este, ha sido un proceso difícil, duro y de muchos cambios para mí. Este año decidí alejarme del alto rendimiento y las competencias. No ha sido una decisión fácil, pero la misma ha sido fruto de todo un proceso, el que estuve pensando y evaluando por mucho tiempo. Se que en la vida existen etapas y círculos los cuales uno debe disfrutar y aprovechar al máximo en su momento, pero también es parte de crecer y madurar el saber en qué momento cerrar cada uno de ellos. Esto para seguir creciendo en otras áreas, aprender y adquirir experiencias diferentes. El momento de cerrar mi círculo cómo atleta Olimpica de Taekwondo llegó, pero eso no quiere decir que me aleje del deporte totalmente. Mi intención es seguir preparándome académicamente para terminar mis estudios y más adelante como profesional retribuirle al deporte guatemalteco todo lo que esté hizo por mí. Parte del crecimiento es salir de nuestra zona de confort, por eso, además de estudiar estoy trabajando, adquiriendo nuevos conocimientos y formando nuevas experiencias de vida. Quiero agradecer al Comité Olímpico, a la Federación Nacional de Taekwondo, a todo el Personal Técnico, a Doña Mary y Saul Lorenti, a mis compañeros de equipo, a mi partner Lucia Abadia, a mis entrenadores actuales y a los que estuvieron en mi proceso previo a mi participación en Juegos Olímpicos Londres 2012, Mundiales y campeonatos Grand Prix, a todo el equipo médico, a los fisioterapistas, a mi traumatólogo Enio Fabian quienes me ayudaron a estar siempre en la mejor forma para cada evento deportivo, a mi familia y sobre todo a ustedes, a personas lindas que siempre creyeron en mí, quienes siempre me siguen y han preguntado si aún sigo en el deporte, que me apoyaron en las buenas y en las malas y de quienes en los momentos en los que más necesitaba recibía un mensaje de ánimo. GRACIAS INFINITAS a todos por haber sido parte de la mejor etapa de mi vida sin ustedes no hubiera conseguido los éxitos alcanzados, representar a mi país y a cada uno de ustedes en cada experiencia, ha sido inolvidable.