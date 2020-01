Léster Martínez expondrá sus puños en las Vegas, Nevada

Léster Martínez peleará en febrero en Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Las puertas del mundo se abren para el pugilista nacional Léster Martínez, quien tendrá una pelea estelar en el hotel Westgate de las Vegas NV el próximo 13 de febrero contra el estadounidense Alex Cazac.

Martínez, invicto en cuatro combates, medirá sus puños con un rival más exigente (4 peleas dos triunfos y dos derrotas) ante un público conocedor de boxeo profesional.

“Antes de que se acabara el 2019 los promotores me habían comentado de que bajara la guardia y que no dejara de entrenar porque iba a tener una pelea en febrero. Justo a principios del 2020 me entero que la pelea ya está, solo falta afinar algunos detalles”, afirmó Martínez.

La pelea del petenero será a cuatro rounds y es la estelar en una velada en la que tendrá grandes promotores y los ojos de la televisión internacional.

Mi preparación para esta pelea en las Vegas ya la estoy haciendo, solo falta esperar que dicen los promotores en sus indicaciones. Aquí en Guatemala mi preparación ha variado comparado a lo que hacía antes, el profesor ya no me pone a trabajar solo tres rouds sino seis y con dos o más boxeadores”, afirmó.

El guatemalteco afina detalles y se prepara con intensidad en Guatemala.

