Vuelta a Guatemala 2025: Detalles de la sexta etapa que partirá desde Catarina, San Marcos

Tras el caso inédito vivido en la etapa reina donde el guatemalteco José Canastuj del ECA Electricidad fue declarado ganador luego de la descalificación del colombiano Alejandro Osorio por apoyarse en un vehículo, la Vuelta Ciclística a Guatemala 2025 continúa este miércoles con su sexta etapa. La competencia ingresa a su segunda mitad con una jornada que promete más batalla en las montañas del occidente guatemalteco.

La sexta etapa presentará un recorrido de 90.5 kilómetros desde Catarina, San Marcos, hasta San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, con cuatro premios de montaña que incluyen un ascenso fuera de categoría en San Miguel Chiquito, el más exigente de toda la jornada y uno de los más duros de la Vuelta

El colombiano Cristián Muñoz del NU Colombia mantiene el maillot amarillo de líder con tiempo de 18:42:24, seguido de Carlos Gutiérrez del Movistar Best PC a 15 segundos. El guatemalteco Edgar Torres del Hino-One La Red continúa como el mejor representante nacional en cuarto lugar a 3:08 del líder, manteniendo vivas sus aspiraciones de podio.

Recorrido de la sexta etapa

La caravana ciclística partirá frente a la municipalidad de Catarina, San Marcos, y atravesará:

San Marcos:

Catarina (salida)

Cruce de La Virgen

Pajapita

Coatepeque

Quetzaltenango:

Las Victorias

Colomba Costa Cuca

Estación Castillo

Las Nueves

San Martín Chile Verde

San Juan Ostuncalco (meta frente a la municipalidad)

Horarios y detalles técnicos

Hora de reunión: 9:00 a.m. frente a la municipalidad de Catarina, San Marcos

9:00 a.m. frente a la municipalidad de Catarina, San Marcos Cierre de firmas: 9:50 a.m.

9:50 a.m. Salida oficial: 10:00 a.m.

Metas volantes

Las dos metas volantes estarán ubicadas en la primera mitad del recorrido:

Pajapita - km 22 Entrada a Coatepeque - km 40

Premios de montaña: El desafío fuera de categoría

La sexta etapa será decisiva para la clasificación de montaña con cuatro ascensos catalogados, destacando el puerto fuera de categoría:

Gasolinera Shell mojón 216 - 2da categoría - km 53.3 Estación Castillo mojón 229 - 1ra categoría - km 67 San Miguel Chiquito - Fuera de categoría - km 80 Concepción Chiquirichapa - 2da categoría - km 85.5

El ascenso fuera de categoría en San Miguel Chiquito, ubicado a solo 10 kilómetros de la meta, será el momento decisivo de la etapa. Los puertos fuera de categoría son los más exigentes del ciclismo, con pendientes pronunciadas y longitudes que ponen a prueba incluso a los mejores escaladores.

La Vuelta continúa su recorrido por el occidente guatemalteco, donde el público seguirá saliendo a las carreteras para animar a los ciclistas en su camino hacia el cierre definitivo el 2 de noviembre en el anillo periférico de la Ciudad de Guatemala.