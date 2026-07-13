¿Amenazas de muerte? qué jugador de Noruega fue intimidado tras ser eliminado del Mundial por Inglaterra

La selección de Noruega tuvo una amarga despedida tras ser eliminada por Inglaterra con marcador de 2-1 en los cuartos de final del Mundial 2026.

El equipo de Erling Haaland se perfilaba como uno de los favoritos no solo para avanzar en la competición, sino también para proclamarse campeón, ya que desde el inicio demostró un buen rendimiento, que se mantuvo firme en la fase de grupos, los dieciseisavos y los octavos de final.

Sin embargo, los noruegos no lograron remontar el marcador y quedaron fuera de la competición.

Ocasiones no les faltaron a los nórdicos, y una de las más claras la tuvo el jugador Alexander Sorloth, quien protagonizó una jugada clave contra los ingleses, pero decidió rematar durante un contraataque en vez de pasar el balón a su compañero Erling Haaland.

Tras el partido, el jugador noruego expresó su decepción por quedar fuera del Mundial y, según Infobae, dijo que desearía haber hecho mejor las cosas.

🚨🚨| BREAKING: Alexander Sørloth has received 𝐃𝐄𝐀𝐓𝐇 𝐓𝐇𝐑𝐄𝐀𝐓𝐒 after Norway's elimination against England.



Threats including calls to suicide were posted targeting the striker after he missed his chance and didn’t pass to Erling Haaland vs England.



[@RMCsport] pic.twitter.com/zgkEpTZX4C — CentreGoals. (@centregoals) July 13, 2026

"Sé que surgirán nuevas oportunidades, pero claro, es duro cuando se trata del escenario más importante y estamos luchando por llegar a las semifinales del Mundial", citó Infobae las declaraciones de Sorloth.

La situación pudo haberse quedado ahí, pero la esposa del jugador, Lena Selnes, denunció públicamente que usuarios en redes sociales empezaron a amenazar de muerte tanto al jugador noruego como a ella y a sus hijos.

🚨 SORLOTH Y SU PAREJA RECIBEN AMENAZAS



🇳🇴 Tras la eliminación ante Inglaterra, el delantero fue atacado en redes por la ocasión que falló con el 0-1.



📲 Su pareja publicó varios mensajes con insultos y amenazas de muerte.



🗣️ “Espero que la gente sea más reflexiva antes de… pic.twitter.com/uTqx9H0JJR — El Dui (@elduuuui) July 13, 2026

"El Mundial y el fútbol dan mucha alegría, pero también generan mucho odio. Espero que todos se lo piensen dos veces antes de hacer comentarios así", escribió Selnes en sus redes sociales.

Infobae indicó que algunos de los mensajes que recopiló la esposa de Sorloth fueron: "Sé amable y suicídate, idiota", "lo vamos a matar" y mensajes de odio contra sus hijos.

Lena Selnes aseguró que iniciará acciones legales contra las cuentas que escribieron esos comentarios; sin embargo, el medio afirma que la cantidad de amenazas ya sobrepasa las 100 mil.

Esto provocó la reacción de varios sectores deportivos, incluido el técnico de Noruega, Stale Solbakken, quien dijo que se trata de una situación trágica.

"Así es el mundo en el que vivimos, y las emociones están a flor de piel. Por eso es trágico. No hay nada más que decir", afirmó el técnico noruego.

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