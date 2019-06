Argentina empata contra Paraguay y vuelve a ser víctima de los memes

El cuadro albiceleste no pudo hacer nada contra Paraguay al empatar 1-1, en la primera jornada Argentina perdió 2-0 contra Colombia.

Las críticas no tardaron en llegar para el equipo dirigido por Lionel Scaloni y comandado en el campo por Lionel Messi, quien de nuevo vuelve a ver como se le complica un torneo con su selección.

Los argentinos afrontan un panorama muy complicado y su pase a cuartos de final se vislumbra muy difícil.

Estos son algunos de los memes del partido.

Conspiracy theory that Argentina's slump is to FIFA's conspiracy to give Qatar more credibility pic.twitter.com/Sx5LZjn2nx

— A-League Memes (@TheRealALM) June 20, 2019