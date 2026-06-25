¡Celebración! El video donde Romário baila en una fiesta de Miami por la clasificación de Brasil en el Mundial

La victoria de Brasil por 3-0 sobre Escocia fue motivo de celebración para los aficionados de la Verde Amarela, ya que el equipo avanzó sin problemas a la siguiente fase del Mundial y se mantiene invicto.

Esto provocó que en redes sociales circularan varios videos de aficionados mientras celebraban el triunfo de Brasil con fiestas, bailes y cantos.

Uno de los que más llamó la atención fue el del legendario exfutbolista brasileño Romario, de 60 años, quien fue captado mientras bailaba de forma efusiva en una discoteca de Miami Beach.

El momento quedó grabado en un video en el que se observa a Romario sobre un escenario mientras baila ante la mirada de varias personas que asistieron a la discoteca.

También se observa a varias personas grabando con sus teléfonos celulares el baile de Romario.

El video se viralizó rápidamente en redes sociales, donde los usuarios elogiaron los pasos del brasileño, mientras otros celebraban la clasificación de Brasil.

Romário comemorando vitória do Brasil sobre a Escócia em uma casa noturna em Miami Beach. pic.twitter.com/YgkxzPeGhj — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 25, 2026

De acuerdo con medios como Infobae, el hecho ocurrió durante un evento llamado "Afterparty Romario & Friends", organizado por el influencer Léo Picon.

El medio agrega que la música estuvo a cargo de Ronald, hijo del exfutbolista brasileño Ronaldo Nazário, quien también asistió a la fiesta.

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