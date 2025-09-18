Champions League: Así marcha la tabla de posiciones tras disputarse la primera jornada

. La primera jornada de la Liga de Campeones 2025-2026 dejó una estela de emociones intensas, con partidos vibrantes, remontadas inesperadas y goles agónicos que marcaron el inicio de una edición que promete ser muy intensa y con grandes duelos que todos buscan llegar a Hungria

En el Santiago Bernabéu, el Real Madrid logró una sufrida victoria por 2-1 ante el Olympique de Marsella, gracias a un doblete del astro francés Kylian Mbappé, quien brilló en su debut europeo con los merengues.

En Anfield, el Liverpool se impuso 3-2 al Atlético de Madrid en un duelo electrizante, mientras que el Bayern Múnich venció 3-1 al Chelsea en el Allianz Arena, con dos goles de Harry Kane y un desafortunado autogol de Chalobah que inclinó la balanza.

El campeón defensor, PSG, no decepcionó y goleó 4-0 al Atalanta en París, con actuaciones destacadas del georgiano Khvicha Kvaratskhelia y el portugués Nuno Mendes.

Uno de los resultados más sorpresivos fue el triunfo del Royale Union Saint-Gilloise, que venció 1-3 al PSV en condición de visitante. También destacaron las victorias del Inter sobre el Ajax 0-2, del Arsenal ante el Athletic Club 0-2, y el frenético empate 4-4 entre Juventus y Borussia Dortmund, que fue uno de los partidos más emocionantes de la jornada.

En los encuentros del tercer día, el Barcelona derrotó a domicilio al Newcastle, mientras que el Manchester City venció al Napoli en el Etihad Stadium, marcando el regreso de Kevin De Bruyne a la ciudad de Manchester. Por su parte, el Eintracht Frankfurt protagonizó una de las goleadas de la fecha al imponerse 5-1 al Galatasaray.

Erling Haaland scores his 50th Champions League goal 👏#UCL pic.twitter.com/4yehZLZbLY — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 18, 2025

Tras esta primera fecha PSG, Bayern Múnich, Arsenal,Inter, Qarabag, Liverpool, Real Madrid, Tottenham, Union Saint-Gilloise, Frankfurt, Brujas, Barcelona, Manchester City lideran la tabla con tres unidades.