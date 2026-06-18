Con un mate en la mano: por qué el jugador surcoreano, Cho Gue-Sung, se volvió viral en el Mundial 2026

A pesar de que ya terminó la primera parte de la fase de grupos, el Mundial 2026 ha dejado varios momentos y personajes que quedarán en la memoria de los aficionados.

Uno de ellos corresponde a la selección de Corea del Sur, que disputó uno de los primeros partidos vistosos al vencer 2-1 a República Checa y que hoy tiene un nuevo compromiso contra México, dentro del Grupo A.

Sin embargo, la selección no solo ha sido relevante por su desempeño deportivo, sino también por una de sus figuras: Cho Gue-sung.

El delantero centro de Corea del Sur llamó recientemente la atención cuando, al bajar del autobús antes del partido contra República Checa, fue visto con algo propio de la cultura sudamericana: llevaba un termo y un mate en la mano.

Incluso se observó a Cho Gue-sung con su mate mientras firmaba autógrafos para sus aficionados.

🧉🇰🇷 Cho Gue-sung salió ahora a firmar autógrafos CON UN MATE EN LA MANO. pic.twitter.com/FvxC0lIqmd https://t.co/xcAeqzfiAY — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 14, 2026

Esto se volvió viral rápidamente en las redes sociales, y muchos se preguntaron por qué el surcoreano adoptó esa costumbre, común entre jugadores de selecciones como Argentina y Uruguay.

Una de las teorías apunta al presente del delantero, quien milita en el FC Midtjylland, de Dinamarca, donde comparte equipo con el uruguayo Emiliano Martínez.

🚨🌎 El delantero de Corea del Sur, Cho Gue-Sung llegó a la concentración de su selección con un mate. 🧉🇰🇷 pic.twitter.com/g1sk13F6ua — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) June 17, 2026

Muchos aficionados afirman que esta cercanía entre ambos jugadores habría despertado la fascinación del surcoreano por la cultura sudamericana y el consumo de mate.

La popularidad del delantero de Corea del Sur no se limita a esta edición del Mundial. En el 2022 también se volvió tendencia luego de anotar dos goles contra Ghana, con lo que se convirtió en el primer futbolista surcoreano en marcar dos anotaciones de cabeza en un mismo partido.

Lea también: Un gol de fantasía y una camiseta destrozada: las imágenes virales del Corea del Sur vs República Checa















