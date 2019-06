El Barcelona recibe mensaje de Croacia después de oficializar el diseño de su nueva camisola

“Buen intento Barcelona, pero no puedes vencer a las damas rojas y blancas”, tuitearon los croatas, pero tuvieron que reconocer que de seguro Iván Rakitic se sentirá muy cómodo jugando con este nuevo uniforme.

“Bueno, estamos convencidos de que Rakitic seguramente disfrutará de esa nueva camiseta!”, fue el segundo mensaje de los croatas.

Tanto el Barcelona como la selección de Croacia utilizan indumentaria marca Nike.

Muchos aficionados no se han mostrado del todo felices por el nuevo diseño de la camisola del Barsa que deja atrás la tradicional con franjas azules y granas.

Este podría ser el diseño más extraño del cuadro culé, si bien habían hecho cambios en la cantidad y disposición de las rayas no habían dejado de incluirlas en su primera equipación.

🤔🧐😉 Nice try @FCBarcelona , but you can't beat red-and-white checkers 🔴⚪️ #Croatia pic.twitter.com/LTYKYpEZ8x

👕 Well, we are convinced that @ivanrakitic will surely enjoy the new @FCBarcelona kit! 🤩#Croatia https://t.co/8bnbMWOUA8

— HNS (@HNS_CFF) June 3, 2019