El Bayern destroza al Leverkusen (1-5) y es líder solitario de la Bundesliga

Después hubo partido durante poco más de media hora antes de que el Leverkusen quedase completamente sepultado. Los dos equipos defendían alto, el Leverkusen llegó a tener más posesión en esa fase pero cuando el Bayern atacaba era más peligroso.

Un remate el poste de Leroy Sané en el 19 fue como el anuncio de lo que estaba por venir. En el 22, Leon Goretzka también estuvo cerca, con un remate desde buena posición.

El Leverkusen daba demasiados espacios cuando el Bayern superaba la primera línea de presión y eso terminó favoreciendo la debacle.

En el 29 Lewandowski repitió, con un remate desde el centro del área tras una combinación entre Alphonso Davies y Kimmich. En el 34, en un saque de esquina, Thomas Müller marcó el tercero.

En cuarto llegó pocos segundos después, en el 35, por intermedio de Serge Gnabry, a centro de Müller, después de que el Leverkusen perdiese la pelota tras el saque de centro. Y en el 37 marcó otra vez Gnabry, tras un pared con Müller.

El partido de la jornada, el duelo entre el primero y el segundo, había quedado sentenciado antes del descanso y en poco más de cinco minutos se habían producido cuatro goles.

El Bayern empezó a pensar en la semana próxima y en la Liga de Campeones, juega contra el Benfica, y empezaron los cambios. Antes del descanso Alphonso Davies salió para dar paso a Josip Stasinic. Leon Goretzka se quedó en vestuario para dar paso a Marcel Sabitzer. En el 64 salieron Müller y Lewandowski para dar paso a Kingsley Coman y Jamal Musiala.

En la segunda parte el Bayern tuvo algunas llegadas con las que hubiera podido aumentar la cuenta, entre ellas un cabezazo por encima de Sané, desde buena posición y sin nadie que lo marcase tras un gran centro de Sabitzer.

Con la derrota el Leverkusen pierde el segundo lugar que ahora ocupa el Borussia Dortmund, con un punto menos que el Bayern.

