El Mundial femenino debe permitir que se escuche la voz de las mujeres

Samoura, que abrió el primer coloquio de fútbol femenino de la Fifa, que tiene lugar entre hoy y mañana en París, hizo una encendida defensa de la presencia de las mujeres en el fútbol, dentro de su lucha para conseguir su plena representación en todos los espacios de la vida.

Recordó que aunque las mujeres son la mitad de la población, tienen hijos, trabajan o estudian, “sus voces no se escuchan siempre”.

La senegalesa pidió esfuerzos para una mayor integración de las mujeres en el fútbol y para convertirlo en “un deporte para todo el mundo” y con mayor diversidad.

“Contamos con los hombres (…) porque sin vosotros el cambio no se puede producir”, dijo la directora general.

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graët, como anfitrión del Mundial (que se abrirá con el partido Francia-Corea), hizo hincapié en la progresión “fantástica” del fútbol femenino, que en los últimos 20 años ha experimentado cambios en la técnica o en la preparación psicológica de las jugadoras.

“Es un buen espectáculo”, señaló Le Graët, que terminó su discurso con un mensaje de esperanza: “¡Chicas, creo que tenéis un gran futuro por delante!”.

