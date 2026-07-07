Fútbol Internacional
El video que muestra un supuesto caso de racismo contra el youtuber IShowSpeed en el partido de Argentina contra Egipto
En redes sociales se ha viralizado un supuesto caso de racismo en contra del youtuber IShowSpeed durante el partido de Argentina contra Egipto.
El youtuber estadounidense IShowSpeed, cuyo nombre real es Darren Jason Watkins Jr., asiste a la final de la Copa Africana de Naciones CAF 2025 entre Senegal y Marruecos en Rabat, Marruecos, el 18 de enero de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)
El partido entre Argentina y Egipto en el Mundial 2026 no solo estuvo marcado por las emociones intensas y los momentos de tensión, sino también por una polémica en la que está involucrado el creador de contenido IShowSpeed.
La situación llegó a tal punto que la FIFA activó sus protocolos y reiteró su mensaje de cero tolerancia al racismo, ya que el incidente quedó documentado durante la transmisión en directo del influencer.
Los hechos ocurrieron cuando el creador de contenido, conocido también como Speed, grababa el final del partido entre Argentina y Egipto, en el que la albiceleste remontó un 2-0 y avanzó a cuartos de final con una victoria por 3-2.
En ese momento, el youtuber comenzó a grabar a la tribuna, donde había aficionados de Argentina y personal de seguridad.
De pronto, uno de los aficionados comenzó a hacer gestos al creador de contenido al imitar a un mono, mientras otras personas le gritaban y le mostraban el escudo de sus camisolas.
Según Infobae, la transmisión del youtuber había alcanzado más de 57 millones de suscriptores en YouTube, motivo por el cual el caso se viralizó rápidamente.
No es la primera vez que ocurre un caso de racismo en el Mundial. De hecho, el influencer protagonizó otra polémica similar el 3 de julio, cuando Argentina se enfrentó a Cabo Verde.
La FIFA se pronunció hasta este 7 de julio sobre ese primer incidente que involucró a IShowSpeed.
"La FIFA condena enérgicamente el racismo, el odio y la discriminación en todas sus formas. Estas acciones no tienen cabida en el fútbol, en la Copa Mundial de la FIFA ni en ninguna parte de la sociedad", afirma el comunicado de la FIFA.
La institución también señaló que abrió una investigación sobre el primer incidente para determinar a los responsables.
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